Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev

Oven

Ponedeljek bo dinamičen in poln izzivov, a tebi bo to pisano na kožo. Nekdo bo občudoval tvojo energijo in pogum pri pomembni odločitvi. V ljubezni pazi, da ne reagiraš prehitro.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš hrepenela po stabilnosti in prijetnem občutku varnosti. Delo bo zahtevalo več potrpežljivosti kot običajno, a se ti bo trud kmalu obrestoval. Večer prinaša sproščen pogovor in dobro energijo.

Dvojčka

Tvoj um bo danes deloval s polno hitrostjo. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato si kakšno zapiši. V ljubezni te čaka zanimiv flirt ali nepričakovano sporočilo, ki ti bo polepšalo dan.

Rak

Dan bo čustveno nekoliko naporen, a ti bo hkrati odprl oči glede neke osebe. Poslušaj svojo intuicijo in ne ignoriraj občutkov. Nekdo potrebuje tvojo podporo bolj, kot pokaže.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš želela narediti vtis in uspelo ti bo. Na delovnem področju se odpira možnost pohvale ali zanimivega sodelovanja. V ljubezni pa ne pozabi pokazati tudi svoje nežnejše strani.

Devica

Ponedeljek bo zahteval dobro organizacijo, a ti boš kos vsem obveznostim. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in mirnost. Proti večeru si privošči nekaj časa brez telefona in stresa.

Tehtnica

Danes bo v ospredju komunikacija. Nek pogovor ti lahko razjasni situacijo, ki te muči že nekaj časa. V ljubezni se obeta več romantike, če boš pripravljena narediti prvi korak.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja energija bo močna in nekoliko skrivnostna. Ljudje bodo težko ugotovili, kaj si v resnici misliš in to ti bo danes ustrezalo. Pazi le, da ne zapiraš srca pred nekom, ki je iskren.

Strelec

Pred tabo je dan novih idej in spontanih odločitev. Nekdo te lahko preseneti s povabilom ali zanimivo novico. V ljubezni bo pomembno, da ostaneš iskrena do sebe.

Kozorog

Danes boš osredotočena na cilje in obveznosti. Čeprav bo tempo hiter, boš zadovoljna s svojim napredkom. V zasebnem življenju pa si dovoli malo več sproščenosti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ponedeljek ti prinaša nepričakovano idejo ali zanimivo srečanje. Nekdo bo navdušen nad tvojim načinom razmišljanja. Dober čas za ustvarjalnost, spremembe in manjše tveganje.

Ribi

Dan bo čustveno bogat in poln drobnih znamenj, ki jih bodo drugi spregledali. Zaupaj svoji intuiciji, še posebej pri odnosih. Večer bo primeren za romantiko ali miren trenutek samo zase.