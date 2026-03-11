Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti

Oven
Dan prinaša veliko energije in željo po napredku. Nekdo v tvoji bližini bo cenil tvojo iskrenost, zato se ne boj povedati, kaj misliš. V službi ali pri študiju se lahko pojavi priložnost, ki je ne boš želela zamuditi. Zvečer si vzemi nekaj časa zase.
Bik
Danes bo pomembno ravnovesje med obveznostmi in počitkom. Če si v zadnjem času veliko razmišljala o neki odločitvi, se lahko danes stvari razjasnijo. V odnosih bodi potrpežljiva – nekdo potrebuje tvoje razumevanje.
Dvojčka
Sreda bo zelo komunikativna. Pogovor, ki ga boš imela danes, lahko odpre zanimive možnosti ali novo poznanstvo. Tvoja radovednost te bo vodila do ideje, ki se lahko razvije v nekaj več.
Rak
Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Poskusi poslušati svojo intuicijo, saj te lahko vodi v pravo smer. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi.
Lev
Dan je odličen za ustvarjalnost in samozavestne korake. Če imaš idejo, jo predstavi – drugi jo bodo verjetno sprejeli z navdušenjem. V ljubezni se obeta prijeten trenutek ali kompliment, ki ti bo polepšal večer.
Devica
Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom. Organiziranost ti bo zelo koristila, a ne pozabi tudi malo popustiti. Nekdo te lahko preseneti s spontano gesto.
Tehtnica
Sreda prinaša več družabnosti. Lahko pride do zanimivega povabila ali srečanja. V odnosih bo pomembno ravnotežje – povej svoje želje, vendar tudi prisluhni drugim.
Škorpijon
Danes boš zelo osredotočena na cilje. Energija je dobra za reševanje zapletenih nalog ali pogovorov, ki so dolgo čakali. V večernih urah si privošči nekaj, kar te pomiri.
Strelec
V tebi se bo prebudila želja po spremembi ali novem doživetju. Tudi majhna sprememba rutine lahko danes prinese dobro razpoloženje. Možen je zanimiv pogovor s prijateljem.
Kozorog
Danes bo poudarek na odgovornosti in načrtih za prihodnost. Nekdo lahko opazi tvoj trud. Čeprav imaš veliko dela, si poskusi vzeti trenutek za sprostitev.
Vodnar
Tvoja izvirnost bo danes prišla do izraza. Ideja, ki se ti pojavi čez dan, je vredna pozornosti. V ljubezni ali prijateljstvu se lahko zgodi nepričakovan, a prijeten obrat.
Ribi
Dan bo nekoliko bolj umirjen in introspektiven. Dobro je, da poslušaš svoje občutke in si vzameš čas za stvari, ki te navdihujejo. Današnji dan bo čisto po tvojem okusu. Popolnoma boš pozabila na skrbi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV