Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti

N. Č.
11. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan prinaša veliko energije in željo po napredku. Nekdo v tvoji bližini bo cenil tvojo iskrenost, zato se ne boj povedati, kaj misliš. V službi ali pri študiju se lahko pojavi priložnost, ki je ne boš želela zamuditi. Zvečer si vzemi nekaj časa zase.

Ta ikona danes praznuje 68. rojstni dan

Bik

Danes bo pomembno ravnovesje med obveznostmi in počitkom. Če si v zadnjem času veliko razmišljala o neki odločitvi, se lahko danes stvari razjasnijo. V odnosih bodi potrpežljiva – nekdo potrebuje tvoje razumevanje.

Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode

Dvojčka

Sreda bo zelo komunikativna. Pogovor, ki ga boš imela danes, lahko odpre zanimive možnosti ali novo poznanstvo. Tvoja radovednost te bo vodila do ideje, ki se lahko razvije v nekaj več.

3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Poskusi poslušati svojo intuicijo, saj te lahko vodi v pravo smer. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi.

Ta lepotica je umrla pri 36 letih

Lev

Dan je odličen za ustvarjalnost in samozavestne korake. Če imaš idejo, jo predstavi – drugi jo bodo verjetno sprejeli z navdušenjem. V ljubezni se obeta prijeten trenutek ali kompliment, ki ti bo polepšal večer.

Za seboj je pustila moža in dva otroka

Devica

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom. Organiziranost ti bo zelo koristila, a ne pozabi tudi malo popustiti. Nekdo te lahko preseneti s spontano gesto.

Tega se Urška Gros na Kmetiji najbolj boji

Tehtnica

Sreda prinaša več družabnosti. Lahko pride do zanimivega povabila ali srečanja. V odnosih bo pomembno ravnotežje – povej svoje želje, vendar tudi prisluhni drugim.

She Rocks: večer, ko je ženska energija zatresla ljubljansko Odisejo

Škorpijon

Danes boš zelo osredotočena na cilje. Energija je dobra za reševanje zapletenih nalog ali pogovorov, ki so dolgo čakali. V večernih urah si privošči nekaj, kar te pomiri.

Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?

Strelec

V tebi se bo prebudila želja po spremembi ali novem doživetju. Tudi majhna sprememba rutine lahko danes prinese dobro razpoloženje. Možen je zanimiv pogovor s prijateljem.

Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno

Kozorog

Danes bo poudarek na odgovornosti in načrtih za prihodnost. Nekdo lahko opazi tvoj trud. Čeprav imaš veliko dela, si poskusi vzeti trenutek za sprostitev.

Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke

Vodnar

Tvoja izvirnost bo danes prišla do izraza. Ideja, ki se ti pojavi čez dan, je vredna pozornosti. V ljubezni ali prijateljstvu se lahko zgodi nepričakovan, a prijeten obrat.

Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića

Ribi

Dan bo nekoliko bolj umirjen in introspektiven. Dobro je, da poslušaš svoje občutke in si vzameš čas za stvari, ki te navdihujejo. Današnji dan bo čisto po tvojem okusu. Popolnoma boš pozabila na skrbi.

