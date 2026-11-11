Dnevni horoskop: Biki bodo drzni, ribe si želijo več odločnosti v ljubezni

Oven
Pred vami je dan, ko boste polni energije in želje po napredku. Nekdo vam lahko ponudi zanimivo priložnost, zato dobro poslušajte, kaj vam govori intuicija. V ljubezni je čas za iskren pogovor.
Bik
Pozornost bo usmerjena v odnose. Nekdo od vas pričakuje več, kot si morda mislite. Če boste pripravljeni narediti korak naprej, boste prijetno presenečeni nad odzivom. Bodite drzni.
Dvojčka
Dan bo precej živahen in poln informacij. Na delovnem področju boste morali hitro sprejemati odločitve, a prav vaša prilagodljivost vam bo prinesla prednost. Zvečer si vzemite čas zase.
Rak
V ospredju bodo čustva. Nekdo vas bo spomnil na trenutek iz preteklosti, ki vam je veliko pomenil. Namesto da se ozirate nazaj, razmislite, kaj si želite v prihodnje.
Lev
Dan bo idealen za urejanje doma, družinskih odnosov ali načrtov za prihodnje tedne. Nekdo od bližnjih potrebuje vašo podporo, čeprav tega ne bo povedal na glas.
Devica
Vaše besede bodo imele danes posebno težo. Če morate nekaj razjasniti, je zdaj pravi trenutek. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno sporočilo ali nepričakovano povabilo.
Tehtnica
Finance in občutek varnosti bodo v ospredju. Dan je primeren za pregled stroškov, hkrati pa tudi za manjšo nagrado zase. Ne pozabite, da si zaslužite tudi uživati.
Škorpijon
Luna vam prinaša dodatno samozavest in odločnost. Današnji dan je kot ustvarjen za nov začetek, pomembno odločitev ali korak, ki ga že dolgo odlašate. Zaupajte si.
Strelec
Potrebovali boste nekaj več miru kot običajno. Ne bojte se umakniti od ljudi, ki vam jemljejo energijo. Kmalu boste dobili odgovor na vprašanje, ki vas že nekaj časa zaposluje.
Kozorog
Prijateljstvo bi danes lahko odigralo pomembno vlogo. Nekdo vam bo ponudil koristno idejo ali podporo, ki jo potrebujete. V ljubezni je čas, da pokažete nekoliko več nežnosti.
Vodnar
Pred vami je dan, ko lahko izstopite iz ozadja. Vaše sposobnosti ne bodo ostale neopažene, zato se ne bojte prevzeti pobude. Nekdo pozorno spremlja vaše delo.
Ribi
V vas se prebuja želja po spremembi in novih izkušnjah. Dan je ugoden za raziskovanje novih odnosov, tako prijateljskih kot ljubezenskih. Sledite radovednosti, saj vas vodi v pravo smer.
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