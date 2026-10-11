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Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka sporočilo, levi hrepenijo po zabavi

N. Č.
11. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Nedelja vam prinaša priložnost, da nekoliko upočasnite tempo in se posvetite stvarem, ki vas iskreno veselijo. V zadnjih dneh ste bile precej zaposlene, zato si brez slabe vesti privoščite več počitka. Nekdo iz vaše bližine bo potreboval vaš nasvet ali podporo, vi pa boste znale najti prave besede. V ljubezni se obeta več topline in razumevanja.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo kot nalašč za druženje z ljudmi, ob katerih se počutite sproščeno. Uživale boste v majhnih stvareh, dobri hrani, prijetnem pogovoru ali sprehodu v naravi. Nekaj, kar vas je v preteklih dneh obremenjevalo, bo izgubilo svojo težo. Proti večeru vas lahko razveseli nepričakovano sporočilo.

Dvojčka

Pred vami je živahna nedelja, čeprav ste si morda želele malo več miru. Telefon bo pogosto zvonil, nekdo pa vas utegne povabiti na spontano druženje. Čeprav boste želele početi več stvari hkrati, poskusite ostati osredotočene na tisto, kar vam je res pomembno. Ljubezensko področje bo polno zanimivih namigov.

Rak

Danes boste hrepenele po občutku varnosti in bližine. Odličen dan je za družinske trenutke, urejanje doma ali obisk osebe, ki je že dolgo niste videle. Nek pogovor vam lahko prinese čustveno olajšanje. Večer bo miren in vam bo pomagal napolniti baterije za prihajajoči teden.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nedelja bo v vas prebudila željo po zabavi in druženju. Težko boste sedele pri miru, saj vas bo vleklo med ljudi. Nekdo bo pokazal veliko zanimanja za vaše ideje ali načrte. Če ste samske, je možen zanimiv stik, ki bo v vas vzbudil radovednost.

Devica

Dan bo primeren za načrtovanje prihodnjega tedna, vendar ne pretiravajte z obveznostmi. Dovolite si tudi nekaj spontanosti. Nekdo vas lahko prijetno preseneti s pohvalo ali gesto, ki bo pokazala, da je vaš trud opažen. V odnosih bo največ štela iskrenost.

Tehtnica

Pred vami je eden lepših dni tega obdobja. Počutile se boste bolj lahkotno, optimistično in samozavestno. Ljudje bodo uživali v vaši družbi, zato boste pogosto v središču dogajanja. V ljubezni vas čaka prijeten trenutek, ki vam bo narisal nasmeh na obraz.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste bolj razmišljujoče kot običajno. Določena situacija bo končno dobila smisel, zato se boste lažje odločile, kako naprej. Poslušajte svojo intuicijo, saj vas ne bo razočarala. Večer namenite stvarem, ki vas notranje pomirjajo.

Strelec

Nedelja vam prinaša svežo energijo in željo po novih doživetjih. Morda vas bo zamikalo, da bi načrtovale izlet, potovanje ali spremembo, o kateri razmišljate že dlje časa. Dan bo ugoden za druženja in smeh. Nekdo vam lahko predstavi zanimivo priložnost.

Kozorog

Čeprav boste želele izkoristiti dan za nekaj koristnega, vas zvezde spodbujajo, da si vzamete tudi čas za počitek. Včasih je najbolj produktivno prav to, da se ustavimo. V odnosih se obeta več iskrenosti in odprtosti. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato si jih zapišite. Če vas v zadnjem času muči kakšna dilema, boste danes lažje našle odgovor. Večer prinaša prijetno druženje ali navdihujoč pogovor.

Ribi

Nedelja bo nežna in čustveno obarvana. Obdane boste z ljudmi, ki vam veliko pomenijo, in to vam bo vlilo občutek miru. Ne obremenjujte se s stvarmi, ki jih ne morete spremeniti. Dan zaključite s čim, kar vas sprošča in navdihuje.

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