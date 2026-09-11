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Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, leve čaka kompliment

N. Č.
11. 09. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš želela stvari urediti hitro, vendar ti bo življenje pokazalo, da se nekatere najboljše stvari zgodijo takrat, ko jih ne načrtuješ. Pri delu se lahko pojavi zanimiva priložnost, povezana z osebo, ki te že nekaj časa opazuje od daleč. V ljubezni ne skrivaj zanimanja, če ga čutiš. 

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nekaj, kar se ti je še pred kratkim zdelo nedosegljivo, bo danes nenadoma videti precej bolj realno. Morda boš prejela novico, ki ti bo dala dodatno motivacijo. V odnosih se izogni trmi majhen kompromis lahko prinese veliko miru. 

Dvojčka

Danes boš polna energije, idej in vprašanj. Nekdo ti bo zaupal skrivnost, ki je ne boš pričakovala. Pazi, komu jo posreduješ naprej. Na ljubezenskem področju se lahko začne nekaj igrivega in nepričakovanega. Če si samska, bodi danes pozorna na pogled, ki traja sekundo dlje.

Rak

Dan je primeren za to, da zaključiš nekaj, kar te že dolgo obremenjuje. Ko boš naredila zadnji korak, boš začutila veliko olajšanje. Oseba, ki ti je blizu, potrebuje tvojo toplino, čeprav tega ne bo povedala naravnost. 

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Pozornost bo danes prihajala z več strani. V službi ali med prijatelji boš lahko dokazala, da znaš prevzeti vodstvo, ne da bi pri tem izgubila svojo prijaznost. V ljubezni te lahko čaka kompliment, ki ti bo ostal v mislih še dolgo v večer.

Devica

Nekaj bo šlo drugače, kot si si zamislila, vendar se zaradi tega ne vznemirjaj. Prav ta sprememba ti lahko odpre vrata do nečesa boljšega. Finančno razmišljaj praktično, v ljubezni pa si dovoli pokazati več spontanosti. Danes ne popravljaj vsega nekatere stvari so lepe prav takšne, kot so.

Tehtnica

Danes boš zelo privlačna za ljudi okoli sebe, predvsem zato, ker boš delovala sproščeno in samozavestno. Možno je novo poznanstvo, ki se bo začelo povsem nedolžno, a bo v naslednjih tednih dobilo drugačen pomen.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekdo bo danes poskušal ugotoviti, kaj se dogaja v tvoji glavi. Ni ti treba povedati vsega. Tvoja skrivnostnost ti bo koristila, predvsem pri pomembnem pogovoru ali pogajanju. Zvečer pa se lahko čustva močno okrepijo. Ne beži pred privlačnostjo, ki jo čutiš.

Strelec

Danes potrebuješ nekaj svežega. Rutina ti bo šla na živce, zato si privošči spremembo novo pot domov, spontano kavo ali načrt za izlet. Ena majhna odločitev lahko vodi do zanimivega srečanja.

Kozorog

Tvoja vztrajnost se bo danes izplačala. Nekdo bo končno opazil trud, ki ga vlagaš, in lahko pride do konkretnega dogovora ali priznanja. V zasebnem življenju pa ne pozabi, da ni treba vedno vsega reševati sama. Dovoli nekomu, da danes poskrbi zate.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje misli bodo danes nekaj korakov pred drugimi. Ideja, ki jo boš mimogrede izrekla, lahko pritegne precej več pozornosti, kot pričakuješ. Ljubezen pa bo zahtevala manj analiziranja in več občutka. Nekdo ti želi povedati več, kot trenutno kaže.

Ribi

Danes boš bolj občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Če se boš ob nekom počutila nenavadno mirno, temu občutku zaupaj. Popoldne je idealno za ustvarjalnost, zvečer pa za iskren pogovor. Nekaj, kar si želiš že dolgo, se počasi približuje.

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