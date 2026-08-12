Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra

Oven

Danes boš želela stvari urediti hitro, vendar se ti splača nekoliko upočasniti. Nekdo ti bo ponudil zanimivo idejo, ki je sprva ne boš vzela resno, a se lahko izkaže za zelo koristno. V ljubezni pokaži, kaj čutiš, namesto da čakaš na prvi korak druge osebe.

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Bik

Dan bo namenjen majhnim užitkom in velikim odločitvam. Na delu ali pri denarju se lahko pokaže priložnost, ki bo zahtevala nekaj poguma. Zaupaj svojim izkušnjam. V večernih urah boš najbolj potrebovala mir, dobro družbo in občutek varnosti.

Dvojčka

Tvoja komunikativnost bo danes na vrhuncu. Nek pogovor, ki si se ga morda izogibala, bo končno stekel bolj sproščeno, kot pričakuješ. Samske Dvojčice lahko pritegne oseba z nenavadnim smislom za humor. Pazi le, da ne obljubiš več, kot lahko izpolniš.

Rak

Danes boš bolj občutljiva za razpoloženje ljudi okoli sebe. To je tvoja prednost, vendar ni tvoja naloga, da popraviš vsako slabo voljo. Posveti nekaj časa sebi. V ljubezni se lahko razkrije čustvo, ki je bilo dolgo skrito pod površjem.

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Lev

Pozornost bo danes prihajala k tebi skoraj sama od sebe. Izkoristi svojo samozavest, vendar ne pozabi poslušati drugih. Na poslovnem področju lahko dobiš pohvalo ali priznanje, ki si ga že dolgo zaslužila. Zvečer bo čas za nekaj razvajanja.

Devica

Danes boš želela vse urediti do zadnje podrobnosti, a ena nepričakovana sprememba bo zahtevala nekaj prilagodljivosti. Ne skrbi – prav ta sprememba ti lahko odpre nova vrata. V odnosih bodi manj stroga do sebe in do osebe, ki ti je pomembna.

Tehtnica

Nekdo bo danes od tebe pričakoval odločitev. Čeprav bi najraje pustila stvari odprte, boš najbolje naredila, če boš poslušala svoje občutke. Na ljubezenskem področju se obeta prijetna iskrica. Ne skrivaj nasmeha, če ti je nekdo všeč.

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Škorpijon

Danes boš hitro opazila tisto, česar drugi ne vidijo. Tvoja intuicija ti lahko pomaga pri pomembni odločitvi, predvsem pri delu ali denarju. V ljubezni se izogni preizkušanju druge osebe – iskrenost ti bo prinesla veliko več kot skrivnostne igrice.

Strelec

Pred tabo je dan, ki kliče po spontanosti. Nek načrt se lahko nenadoma spremeni, vendar ti bo nova različica dogodkov bolj všeč. Če si samska, bodi odprta za novo poznanstvo. Če si v zvezi, naredi nekaj nepričakovanega za partnerja.

Kozorog

Danes boš želela dokazati, da zmoreš vse sama. Ni treba. Sprejeti pomoč ni znak šibkosti, ampak modrosti. Pri delu se lahko pokaže rešitev problema, ki te je obremenjeval že nekaj časa. Zvečer si vzemi čas za počitek brez slabe vesti.

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Vodnar

Tvoje misli bodo danes hitre in polne novih zamisli. Ena izmed njih bi lahko postala nekaj precej večjega, če ji boš namenila dovolj časa. Na čustvenem področju te lahko preseneti sporočilo osebe, od katere ga ne pričakuješ.

Ribi

Danes boš potrebovala več miru kot običajno. Ne dovoli, da te hiter tempo drugih prisili v odločitve, na katere še nisi pripravljena. V ljubezni bo pomemben majhen, iskren trenutek. Poslušaj svoje srce, vendar ne pozabi tudi na razum.