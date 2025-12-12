Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe čutijo nostalgijo

N. Č.
12. 12. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan prinaša novo iskro motivacije. Nekdo v tvoji bližini te lahko prijetno preseneti s podporo, ki je nisi pričakovala. Vzemi si čas za telesno aktivnost.

Igralka priznala, da sta bila intimna

Bik

Umirjen pristop bo danes tvoj adut. Ena manjša sprememba v rutini lahko prinese več udobja, kot si misliš. Popoldne je primerno za razvajanje.

Izgubila je skoraj 45 kilogramov, tako je videti danes

Dvojčka

Tvoja radovednost bo nagrajena. Danes se lahko odpre priložnost za pogovor, ki razjasni nekaj, kar te je dolgo mučilo. Ne odlašaj z vprašanji.

Nihče ji ne bi pripisal 74 let

Rak

Čustva so danes intenzivnejša, a ravno to ti bo omogočilo iskren pogovor z nekom, ki ti veliko pomeni. Zaupaj svojemu notranjemu občutku.

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Lev

Dobiš dodatno pozornost, ki ti bo dobro dela. Ustvariš lahko lep napredek pri osebnem projektu. Večer je primeren za sproščeno druženje.

V drznem oranžnem stajlingu sta ukradla vse poglede

Devica

Dan zahteva nekaj organizacije, a s svojim natančnim pristopom boš opravila vse. Presenetilo te bo, kako majhen korak lahko prinese velik občutek olajšanja.

Tako je danes videti sin slavne igralke

Tehtnica

Harmonija bo tvoja glavna tema. Danes ti uspe najti ravnotežje med obveznostmi in željami. Ljubezenska energija je nežna in topla.

Melania Trump prekršila modno pravilo

Škorpijon

Intuicija je izjemno močna. Nekaj, kar si čutila že dlje časa, se lahko potrdi. Čas je primeren za pogumnejše odločitve.

Po ločitvi se s 13 let mlajšo seli v rojstni kraj

Strelec

Tvoja optimistična energija se vrne v polni meri. Nekdo lahko pohvali tvoje delo ali idejo, kar te dodatno motivira. Potovanje ali načrt zanj je zelo ugodna tema.

Za poročni dan ni izbrala klasične bele obleke

Kozorog

Danes boš izjemno produktivna. Odpre se možnost za napredek ali boljšo organizacijo financ. Zvečer se privošči počitek brez slabe vesti.

12 let po smrti očeta delila ganljivo fotografijo iz otroštva

Vodnar

Odnosi so v ospredju. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo sodelovanje ali priložnost. Bodisi zasebno bodisi poslovno – pogovor naj bo iskren.

Bila je noseča, on pa jo je varal z lepo plavolasko

Ribi

Teden se bliža koncu, kar ti prinaša olajšanje. Počasi se že prepuščaš prazničnemu vzdušju in nostalgiji, ki je v tem mesecu še kako prisotna. 

