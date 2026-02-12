Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi

Oven

Danes boš imela občutek, da moraš vse rešiti sama – ampak ni nujno. Dovoli si pomoč, predvsem pri delu. V ljubezni pazi na impulzivne besede. Zvečer si vzemi čas zase.

Bik

Tvoja čustva bodo danes nežna, a hkrati močna. Dober dan za razvajanje, urejanje doma ali telesa. Nekdo ti lahko pove nekaj, kar ti bo dolgo ostalo v mislih. Poslušaj intuicijo – danes ima prav.

Dvojčka

Komunikacija ti bo šla odlično, zato izkoristi dan za pogovore, sporočila in dogovore. V ljubezni se lahko pojavi zanimiva iskrica – morda celo nepričakovano. Pazi le, da ne razdajaš energije na vse strani.

Rak

Danes boš bolj občutljiva kot običajno, a tudi bolj povezana s sabo. Če te nekaj moti, si to priznaj. Čeprav so pred tabo težki dnevi, je danes tudi dober dan za urejanje financ ali razmislek o prihodnjih načrtih. V odnosih bo pomembna nežnost.

Lev

Tvoja samozavest bo danes privlačna. Lahko se znajdeš v središču pozornosti – tudi če tega ne iščeš. V ljubezni boš želela jasnost: ali greva naprej ali ne. Poskrbi tudi za svoje telo.

Devica

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, a življenje ti lahko pokaže, da ni vse v tvoji moči. Ne obremenjuj se z malenkostmi. V odnosih bo pomembna potrpežljivost. Večer je idealen za mir in tišino.

Tehtnica

Ljubezen in odnosi bodo v ospredju. Lahko pride do iskrenega pogovora, ki bo razjasnil marsikaj. Dan je ugoden za lepoto, umetnost in druženje. Poslušaj srce, ne samo razum.

Škorpijon

Čustva bodo globoka in intenzivna. Nekdo ti lahko razkrije nekaj pomembnega. V službi boš učinkovita, če boš delovala umirjeno. V ljubezni si dovoli ranljivost – ni šibkost, ampak moč.

Strelec

Dan bo poln želje po spremembi in gibanju. Če lahko, pojdi na sprehod ali se loti nečesa novega. V ljubezni te lahko preseneti simpatična pozornost. Ne obljubljaj več, kot zmoreš izpolniti.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na odgovornosti. Delo bo teklo dobro, če si boš vzela dovolj premorov. V odnosih boš želela stabilnost in resnost. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost.

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes nenavadne, a odlične. Dober dan za ustvarjalnost in druženje z ljudmi, ki te razumejo. V ljubezni boš potrebovala svobodo – in tudi sama jo boš morala dati.

Ribi

Danes boš sanjava in intuitivna. Dober dan za umetnost, pisanje ali razmislek o sebi. V ljubezni boš želela več nežnosti in bližine. Ne beži pred čustvi – pokažejo ti pot.