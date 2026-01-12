Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni

N. Č.
12. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nekdo bo potreboval tvojo podporo, ne tvoje hitro rešitve. Poslušaj. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko veliko razjasni.

Bik

Dovoli si počasnejši tempo in razvajanje z malimi stvarmi. Finančno bodi premišljena, srce pa bo danes presenetljivo mehko.

Dvojčka

Tvoje misli danes letijo na vse strani. Komunikacija bo ključna – besede imajo moč, zato jih izbiraj s toplino. Nekdo te res posluša in ceni tvoje mnenje.

Rak

Čutiš potrebo po druženju in zabavi. Še posebej si želiš razveseliti osebo, ki ti je blizu in je v zadnjem času zate naredila veliko ter ti stala ob strani.

Lev

Nekdo bo opazil tvoj trud. V ljubezni si dovoli biti ranljiva, prav tam je tvoja prava moč. Hkrati bodi tudi pozorna in ceni ljudi okoli sebe. 

Devica

Delo bo teklo gladko, a ne pozabi na prijateljstva. Ceni osebe, ki so ti blizu in so ti vedno stale ob strani. Ne dovoli, da manjši nesporazumi uničijo nekaj, kar si dolgo gradila.

Tehtnica

Odločitve, ki se ti zdijo težke, bodo danes lažje, če boš sledila lastni intuiciji. Ljubezen potrebuje iskrenost, ne popolnosti.

Škorpijon

Čutim močno energijo preobrazbe. Nekaj se zaključuje, da se lahko začne novo poglavje. Spusti nadzor in se prepusti toku. Vse se zgodi z razlogom.

Strelec

Tvoja želja po svobodi je danes še posebej izrazita. Čeprav obveznosti kličejo, si vzemi trenutek za sanje. Tvoj cilj je bližje, kot si misliš.

Kozorog

Ponedeljek ti prinaša odgovornost, a tudi priznanje. Tvoj trud ni zaman. V osebnih odnosih bodi malo bolj mehka – ni treba, da si vedno steber za vse.

Vodnar

Danes si polna idej. Nekaj drugačnega lahko prinese svež veter v tvoje življenje. Ljubezen pride nepričakovano, a ravno zato čarobno.

Ribi

Bodi močna, pogumna in vztrajna. Tvoje mnenje šteje in prav je, da ga slišijo vsi. Poskrbi, da boš ne le slišana, ampak tudi upoštevana.

