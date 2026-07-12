Dnevni horoskop: Ribe iščejo notranji mir, vodnarji so polni idej

Oven

Nedelja te bo spomnila, da ni treba vedno hiteti. Vzemi si čas za stvari, ki te veselijo, in ne dovoli, da bi ti tuje skrbi pokvarile razpoloženje. V ljubezni bo največ pomenila iskrena beseda.

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Bik

Dan je kot ustvarjen za razvajanje. Privošči si dober obrok, sproščeno druženje ali nekaj časa v naravi. Nekdo bo opazil tvojo toplino in ti jo vrnil z lepo gesto.

Dvojčka

Pred tabo je živahna nedelja, polna zanimivih pogovorov. Lahko prejmeš novico, ki ti bo dala misliti, a se bo na koncu izkazala za pozitivno. Večer prinaša veliko smeha.

Rak

Danes boš najbolj uživala v družbi ljudi, ob katerih si lahko popolnoma svoja. Ne obremenjuj se z nepomembnimi podrobnostmi. Tvoje dobro razpoloženje bo nalezljivo.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes v ospredju. Če si želiš nekaj povedati ali predlagati, je pravi trenutek. Nekdo bo navdušen nad tvojo energijo, zato se ne skrivaj v ozadju.

Devica

Dan bo mirnejši, kot si pričakovala, in prav to ti bo ustrezalo. Posveti se sebi, svojim mislim in načrtom za prihodnji teden. Zvečer si privošči nekaj, kar te sprošča.

Tehtnica

Nedelja prinaša prijetno ravnovesje med počitkom in druženjem. Če te čaka odločitev, ji ne posvečaj preveč analiziranja – prvi občutek bo pravi. Ljubezen bo nežna in iskrena.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Poslušaj jo, še posebej pri odnosih. Nekdo ti bo pokazal, da mu pomeniš več, kot si mislila. Večer je idealen za sproščen pogovor.

Strelec

Dan bo poln optimizma. Če se ti ponudi priložnost za izlet ali spontano dogodivščino, je ne zavrni. Sveže okolje ti bo dalo novo energijo in navdih.

Kozorog

Čeprav rada načrtuješ, bo danes bolje, da pustiš dnevu, da te vodi. Presenetilo te bo, koliko lepih trenutkov lahko nastane brez vnaprej pripravljenega načrta. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost.

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Vodnar

Danes boš polna zanimivih idej. Zapiši si jih, saj bi se lahko kmalu razvile v nekaj večjega. V odnosih bodi odprta in ne skrivaj svojih občutkov.

Ribi

Nedelja bo nežna in čustveno bogata. Drobne pozornosti bodo pomenile več kot velika dejanja. Poskrbi za svoj notranji mir in dan zaključi z občutkom hvaležnosti za vse lepo, kar te obdaja.