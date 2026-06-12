Dnevni horoskop: Ovne čaka presenečenje, škorpijoni se bodo soočili z resnico

Oven

Ne hiti z odgovori in odločitvami, saj se lahko pomembna informacija pojavi šele pozneje. V ljubezni te čaka prijetno presenečenje, če boš pripravljena narediti prvi korak.

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Bik

Danes boš še posebej občutljiva za lepoto in udobje. Privošči si nekaj, kar te razveseljuje, pa naj bo to dobra kava, sprehod ali nova knjiga. Na finančnem področju velja pravilo: premisli dvakrat, kupi enkrat.

Dvojčka

Tvoj um bo poln idej in zamisli. Odličen dan za pogovore, sestanke in sklepanje novih poznanstev. Nekdo bo navdušen nad tvojo energijo. Zvečer si vzemi čas za počitek, saj bo tempo dneva precej živahen.

Rak

Dan bo prinesel priložnost za čustveno razjasnitev. Nekaj, kar te je že dlje časa obremenjevalo, bo dobilo novo perspektivo. Zaupaj svoji intuiciji – danes te vodi v pravo smer.

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Lev

V ospredju bo tvoja samozavest. Ljudje bodo iskali tvoje mnenje in nasvet. Ne pozabi pa, da ni treba vsega reševati sama. Na ljubezenskem področju se obeta iskren pogovor, ki bo okrepil zaupanje.

Devica

Tvoja organiziranost bo danes zlata vredna. Uspelo ti bo urediti nekaj, kar se je nabiralo že nekaj časa. V odnosih bodi nekoliko bolj sproščena – ni treba, da je vse popolno, da bi bilo dobro.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med svojimi željami in pričakovanji drugih. Ne pozabi, da imaš pravico postaviti meje. Umetnost, glasba ali prijetna družba ti bodo napolnili baterije.

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Škorpijon

Nekaj skritega lahko pride na dan. Namesto da bi se umaknila, se sooči z resnico. Tvoja notranja moč bo večja, kot se zavedaš. Večer je ugoden za romantiko ali globok pogovor.

Strelec

Nemir v tebi bo klical po novih doživetjih. Če ne moreš na potovanje, si vsaj privošči nekaj drugačnega od vsakdanje rutine. Nekdo ti bo ponudil zanimivo idejo, ki jo velja raziskati.

Kozorog

Dan bo ugoden za delo in dolgoročne načrte. Tvoja vztrajnost bo opažena. Ne pozabi pa nameniti nekaj časa tudi sebi. Majhna nagrada za trud lahko naredi velikansko razliko v tvojem razpoloženju.

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Vodnar

Presenetljiva novica ali nenavadno srečanje ti lahko polepša dan. Bodi odprta za spremembe, tudi če pridejo nepričakovano. Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu, zato zapiši ideje, ki se ti bodo porajale.

Ribi

Danes boš še posebej povezana s svojimi občutki. Ne ignoriraj notranjega glasu. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo toplino in razumevanje. Zvečer si privošči trenutek miru in sanjarjenja.