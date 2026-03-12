Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej

Oven

Danes te lahko vodi močna motivacija, da dokončaš nekaj, kar že dolgo odlašaš. Energije imaš dovolj, zato jo usmeri v stvari, ki ti res pomenijo veliko. Proti večeru se lahko pojavi prijeten pogovor, ki ti lahko izboljša razpoloženje.

Preberi še Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko

Bik

Četrtek prinaša potrebo po miru in stabilnosti. Čeprav se okoli tebe lahko dogaja veliko stvari, boš najbolje delovala, če si vzameš nekaj trenutkov zase. Nekdo ti lahko pokaže, kako zelo ceni tvojo zanesljivost.

Preberi še Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece

Dvojčka

Dan bo poln idej in novih misli. Lahko pride do zanimivega predloga ali sodelovanja. Tvoja komunikacija bo danes še posebej prepričljiva, zato izkoristi priložnost za pogovore, ki so ti pomembni.

Preberi še Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

Rak

Danes boš bolj pozorna na ljudi okoli sebe. Nekdo lahko potrebuje tvojo podporo ali nasvet. V ljubezni se lahko zgodi majhna, a zelo topla gesta, ki ti bo ogrela srce.

Preberi še Slovenec se je prelevil v znano pevko in navdušil občinstvo

Lev

Dan je primeren za samozavestne korake. Če si razmišljala o novi ideji ali spremembi, je danes pravi čas za prvi korak. Nekdo lahko opazi tvojo energijo in te pri tem podpre.

Preberi še Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton

Devica

Četrtek bo nekoliko bolj umirjen, kar ti bo ustrezalo. Dobro se boš počutila, če si postaviš jasen načrt dneva. Proti večeru si privošči nekaj sproščujočega, morda sprehod ali prijeten pogovor.

Preberi še Ta ikona praznuje že svoj 68. rojstni dan

Tehtnica

Dan prinaša več družbenih stikov. Lahko srečaš nekoga, ki ti prinese novo perspektivo ali idejo. Poskusi slediti svojemu občutku za ravnotežje in ne prevzemaj preveč obveznosti.

Preberi še Na Kmetiji se kuha maščevanje

Škorpijon

Danes boš zelo intuitivna. Nekaj, kar boš začutila že na začetku dneva, se lahko kasneje izkaže za pravilno. Dobro je, da zaupaš sebi in ne dovoliš, da te drugi prehitro prepričajo v nasprotno.

Preberi še Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode

Strelec

Četrtek te lahko spodbudi k razmišljanju o prihodnosti. Morda se pojavi ideja o potovanju, učenju ali novi izkušnji. Majhen korak v tej smeri ti lahko prinese veliko navdušenja.

Preberi še Kmetija in Botri v teh dneh ne bosta na sporedu

Kozorog

Danes bo poudarek na odgovornosti in vztrajnosti. Čeprav se lahko zdi, da napredek prihaja počasi, je tvoj trud opazen. Proti večeru si privošči nekaj, kar te razveseli.

Preberi še Vsi se sprašujejo, komu bo Petar podaril ključ

Vodnar

Dan prinaša nepričakovano inspiracijo. Ideja, ki se pojavi danes, lahko postane nekaj več v prihodnosti. Tudi v odnosih se lahko zgodi prijetno presenečenje.

Preberi še 3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen

Ribi

Dan bo čustveno nežen in nekoliko sanjav. Dobro se boš počutila ob ustvarjalnih dejavnostih ali pogovoru z nekom, ki te razume. Zvečer si vzemi čas za mir in razmislek.