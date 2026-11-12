Dnevni horoskop: Tehtnice bodo romantične, leve čaka zanimivo srečanje

Oven

Dan bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti. Če stvari ne bodo potekale tako hitro, kot ste si zamislili, ne obupajte. Proti večeru vas čaka prijetno presenečenje, povezano z osebo, ki vam veliko pomeni.

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Bik

Nekdo bo danes potreboval vaš nasvet ali podporo. Čeprav boste zaposlene s svojimi obveznostmi, si vzemite čas za pomemben pogovor. V ljubezni vas lahko razveseli iskrena pozornost.

Dvojčka

Pred vami je dan novih idej in zanimivih srečanj. Lahko boste navezale stik z nekom, ki vam bo odprl vrata do nove priložnosti. Bodite radovedne in odprte za spremembe.

Rak

Danes boste bolj občutljive kot običajno, zato se ne obremenjujte z malenkostmi. Zaupajte svojim občutkom, saj vas bodo usmerili v pravo smer. Večer prinaša občutek notranjega miru.

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Lev

V ospredju bodo odnosi z ljudmi, ki jih imate rade. Nekdo bo cenil vašo podporo in velikodušnost. Samske levinje lahko doživijo zanimivo srečanje, ki bo vzbudilo metuljčke v trebuhu.

Devica

Čaka vas produktiven dan. Naloge, ki ste jih odlagale, boste opravile hitreje, kot pričakujete. Na področju ljubezni pa ne analizirajte preveč, včasih je dovolj, da sledite srcu.

Tehtnica

Dan bo naklonjen romantiki, ustvarjalnosti in lepim trenutkom. Če vas že dolgo mika nekaj novega, je zdaj pravi čas za prvi korak. Nekdo vam bo polepšal dan z lepo gesto.

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Škorpijon

Pozornost bo usmerjena v dom in družino. Morda boste morale sprejeti odločitev, ki jo že nekaj časa prelagate. Poslušajte svoje potrebe in ne le pričakovanj drugih.

Strelec

Komunikacija bo danes vaša največja prednost. Z lahkoto boste našle prave besede in prepričale sogovornike o svojih idejah. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo nenadoma postalo precej bolj jasno.

Kozorog

Finance bodo v ospredju. Dan je primeren za načrtovanje prihodnjih nakupov ali pregled osebnega proračuna. Dobra novica, povezana z denarjem, vam lahko povrne samozavest.

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Vodnar

Danes boste težko sedele pri miru, saj boste želele narediti korak naprej na enem od področij, ki vam veliko pomenijo. Zaupajte svoji izvirnosti.

Ribi

Dan bo nekoliko bolj umirjen in introspektiven. Dobro vam bo del nekaj časa v samoti ali družbi ljudi, ob katerih se počutite varno. Pozornost namenite tudi svojim sanjam, saj vam lahko prinesejo zanimivo sporočilo.