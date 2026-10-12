Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo naredili prvi korak, ribe bodo iskrene

N. Č.
12. 10. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Oven

Pred tabo je dinamičen dan, v katerem boš polna energije in novih idej. V službi ali pri osebnem projektu se lahko odpre zanimiva priložnost, zato ne odlašaj z odločitvami. V ljubezni bo iskren pogovor prinesel več bližine.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš ti tista, ki bo naredila prvi korak. Morda že nekaj časa čakaš, da se določena situacija razjasni sama od sebe, a zvezde ti svetujejo, da prevzameš pobudo. Zvečer boš zadovoljna, da si zaupala sebi.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes tvoja največja prednost. Nekdo bo navdušen nad tvojimi idejami ali predlogi. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno presenečenje, ki ti bo polepšalo večer.

Rak

Danes boš bolj občutljiva za potrebe drugih, vendar ne pozabi tudi nase. Če te že nekaj časa obremenjuje določena situacija, je pravi trenutek, da narediš korak naprej. Sledi svoji intuiciji.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bodo odnosi, tako zasebni kot poslovni. Nekdo bo potreboval tvoje vodstvo ali spodbudo. Pozornost, ki jo boš prejela, ti bo godila, vendar pazi, da ne prevzameš preveč obveznosti.

Devica

Dan je kot ustvarjen za organizacijo in urejanje stvari, ki si jih odlagala. Čim prej opravi manjše naloge, saj te popoldne čaka nekaj prijetnejšega. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Tehtnica

Pred tabo je lahkoten in prijeten dan. Tvoja privlačnost bo opazna, zato ni izključeno, da boš prejela kompliment ali povabilo. Izkoristi ugodno energijo za druženje in nove stike.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš težko skrivala svoja čustva. Določena oseba bo želela vedeti, pri čem je. Namesto ugibanj izberi odprt pogovor, saj lahko tako rešiš nekaj, kar se vleče že dlje časa.

Strelec

Želja po novih izkušnjah bo močnejša kot običajno. Če razmišljaš o spremembi, učenju ali krajšem oddihu, začni načrtovati. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi.

Kozorog

Praktični pristop ti bo danes koristil bolj kot čustvene odločitve. Na finančnem področju se kaže priložnost za izboljšanje ali prihranek. Večer bo primeren za sprostitev doma.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln zanimivih srečanj in pogovorov. Ne prezri ideje, ki se ti bo sprva zdela nenavadna, saj lahko iz nje nastane nekaj zelo uspešnega. V ljubezni se obeta več igrivosti.

Ribi

Nekaj, kar si dolgo zadrževala zase, bo želelo priti na plano. Namesto da svoje občutke skrivaš, jih izrazi na miren in iskren način. Nekdo v tvoji bližini bo cenil tvojo odprtost bolj, kot pričakuješ. 

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop znamenja
Horoskop

Mesečni horoskop za oktober 2026: kaj vas čaka v ljubezni, financah in karieri?

Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka sporočilo, levi hrepenijo po zabavi

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo v skrbeh, ribe bodo zasanjane
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo v središču pozornosti, ribe bodo osredotočene na zdravje
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo v vlogi zaupnice, biki bodo čutili nemir
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo uživali v majhnih trenutkih, ribe čaka zabaven izlet
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ribe bodo urejene, biki potrebujejo malo miru
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo ostali mirni, ribe se vračajo v preteklost
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008