Dnevni horoskop: Biki bodo naredili prvi korak, ribe bodo iskrene

Oven

Pred tabo je dinamičen dan, v katerem boš polna energije in novih idej. V službi ali pri osebnem projektu se lahko odpre zanimiva priložnost, zato ne odlašaj z odločitvami. V ljubezni bo iskren pogovor prinesel več bližine.

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Bik

Danes boš ti tista, ki bo naredila prvi korak. Morda že nekaj časa čakaš, da se določena situacija razjasni sama od sebe, a zvezde ti svetujejo, da prevzameš pobudo. Zvečer boš zadovoljna, da si zaupala sebi.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes tvoja največja prednost. Nekdo bo navdušen nad tvojimi idejami ali predlogi. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno presenečenje, ki ti bo polepšalo večer.

Rak

Danes boš bolj občutljiva za potrebe drugih, vendar ne pozabi tudi nase. Če te že nekaj časa obremenjuje določena situacija, je pravi trenutek, da narediš korak naprej. Sledi svoji intuiciji.

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Lev

V ospredju bodo odnosi, tako zasebni kot poslovni. Nekdo bo potreboval tvoje vodstvo ali spodbudo. Pozornost, ki jo boš prejela, ti bo godila, vendar pazi, da ne prevzameš preveč obveznosti.

Devica

Dan je kot ustvarjen za organizacijo in urejanje stvari, ki si jih odlagala. Čim prej opravi manjše naloge, saj te popoldne čaka nekaj prijetnejšega. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Tehtnica

Pred tabo je lahkoten in prijeten dan. Tvoja privlačnost bo opazna, zato ni izključeno, da boš prejela kompliment ali povabilo. Izkoristi ugodno energijo za druženje in nove stike.

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Škorpijon

Danes boš težko skrivala svoja čustva. Določena oseba bo želela vedeti, pri čem je. Namesto ugibanj izberi odprt pogovor, saj lahko tako rešiš nekaj, kar se vleče že dlje časa.

Strelec

Želja po novih izkušnjah bo močnejša kot običajno. Če razmišljaš o spremembi, učenju ali krajšem oddihu, začni načrtovati. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi.

Kozorog

Praktični pristop ti bo danes koristil bolj kot čustvene odločitve. Na finančnem področju se kaže priložnost za izboljšanje ali prihranek. Večer bo primeren za sprostitev doma.

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Vodnar

Dan bo poln zanimivih srečanj in pogovorov. Ne prezri ideje, ki se ti bo sprva zdela nenavadna, saj lahko iz nje nastane nekaj zelo uspešnega. V ljubezni se obeta več igrivosti.

Ribi

Nekaj, kar si dolgo zadrževala zase, bo želelo priti na plano. Namesto da svoje občutke skrivaš, jih izrazi na miren in iskren način. Nekdo v tvoji bližini bo cenil tvojo odprtost bolj, kot pričakuješ.