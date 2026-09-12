Dnevni horoskop: Biki bodo zadihali, škorpijoni čutijo napetost

Oven

Danes boš nekoliko bolj čustvena, kot si vajena, zato te lahko kakšna pripomba hitro spravi iz ravnotežja. Ne jemlji vsega osebno. Na poslovnem področju se ti obeta zanimiv pogovor, ki ti bo dal nov zagon. V ljubezni boš želela jasen odgovor in ne boš zadovoljna z izmikanjem.

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Bik

Končno boš lahko zadihala, saj se bo nekaj, kar te je v zadnjih dneh obremenjevalo, začelo urejati. Pri denarju bodi previdna z impulzivnimi nakupi. Če si v zvezi, boš potrebovala več pozornosti in bližine. Samske lahko preseneti oseba, od katere tega sploh ne pričakujejo.

Dvojčka

Dan bo precej živahen in poln komunikacije. Prejela boš več sporočil ali klicev, kot si pričakovala, med njimi pa se lahko skriva tudi novica, ki jo že nekaj časa čakaš. V ljubezni boš razpeta med razumom in čustvi. Tokrat poslušaj predvsem sebe.

Rak

Potrebovala boš nekaj miru in časa zase. Čeprav bodo drugi od tebe pričakovali odgovore, ni nič narobe, če si vzameš čas za premislek. Na področju odnosov se lahko razreši manjši nesporazum. Proti večeru boš bolj sproščena in pripravljena na druženje.

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Lev

Danes boš opažena, kamorkoli boš prišla. Tvoja samozavest bo privlačila ljudi, vendar pazi, da ne boš zaradi nje spregledala občutkov nekoga, ki ti je pomemben. Pri delu se lahko pojavi priložnost za dokazovanje. Če jo sprejmeš, lahko narediš zelo dober vtis.

Devica

Veliko boš razmišljala o prihodnosti in o tem, ali si na pravi poti. Nekaj dvomov bo danes sicer še ostalo, vendar boš dobila pomemben znak, da se premikaš v pravo smer. V ljubezni bodi iskrena glede svojih pričakovanj. Pogovor, ki ga že nekaj časa odlagaš, bi lahko prinesel olajšanje.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnotežje med svojimi željami in pričakovanji drugih. Ne pozabi, da ti ni treba vedno ugajati vsem. V službi se izogni nepotrebnim razpravam. Na ljubezenskem področju pa se obeta prijetno presenečenje, še posebej če si pripravljena pustiti preteklost za seboj.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Hitro boš opazila, če ti nekdo ne pove vsega, zato ne ignoriraj svojih občutkov. Na finančnem področju se lahko pojavi dobra možnost, vendar ne sprejemaj odločitev prehitro. V ljubezni bo med tabo in določeno osebo čutiti precejšnjo napetost.

Strelec

Danes boš želela pobegniti od rutine. Prijetno druženje ali spontano povabilo ti lahko polepša dan. Če razmišljaš o potovanju ali večji spremembi, boš dobila novo motivacijo, da začneš načrtovati. Samske lahko spoznajo nekoga zanimivega povsem nepričakovano.

Kozorog

Nekdo bo od tebe pričakoval več, kot si pripravljena dati. Tokrat jasno povej, kje so tvoje meje. Pri delu boš uspešna, če se boš osredotočila na eno stvar naenkrat. V zasebnem življenju pa boš ugotovila, da ti oseba, ki ti je blizu, želi stati ob strani bolj, kot si mislila.

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Vodnar

Danes te bo nekaj presenetilo. Lahko gre za novico, srečanje ali spremembo načrta, ki bo sprva delovala neprijetno, a se bo pozneje izkazala za dobro. V ljubezni boš potrebovala več svobode. Če si v zvezi, se s partnerjem pogovori, preden se začnejo kopičiti zamere.

Ribi

Čustva bodo danes v ospredju. Nekdo iz preteklosti se lahko ponovno pojavi v tvojih mislih ali celo stopi v stik s tabo. Dobro premisli, preden odpreš vrata nečemu, kar si že zaključila. Na področju dela in denarja boš bolj uspešna, če boš zaupala svojim sposobnostim.