Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, levi imajo nalezljivo energijo

Oven

Danes boš presenetljivo potrpežljiva. Nekdo ti bo ponudil pomoč, ki je sprva ne boš potrebovala, a se bo izkazala za pravo darilo. Večer prinaša sproščen klepet.

Preberi še Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Bik

Vračaš se v rutino. To nikoli ni lahko, a tolaži te misel, da so prazniki že praktično pred vrati. Kljub obveznostim bo tudi danes dovolj časa za lepe trenutke z družino in najbližjimi.

Preberi še Popolna rdeča obleka za letošnje praznike

Dvojčka

Zjutraj boš raztresena, a z nekaj humorja prebrodiš vse. Popoldne prejmeš dobro novico, ki ti dvigne samozavest. Čas je za malo nagrade zase.

Preberi še Sarajevo žaluje: Ikona odšla v 84. letu starosti

Rak

Dan bo nežno čustven. Nekdo te bo presenetil s pozornostjo, ki te bo iskreno ganila. Poslušaj svojo intuicijo.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Svet ti bo ležal pred nogami. Tvoja energija bo navdušujoča in nalezljiva. Odpri vrata priložnostim, ki se bodo pojavile povsem spontano.

Devica

Ustavi se, preden preveč načrtuješ. Dan je idealen za manj stroge urnike. Nekdo iz tvojega kroga ti bo ponudil zanimiv predlog – premisli ga brez naglice.

Tehtnica

Dan bo poln toplih pogovorov. Če si v zadnjem času čutila napetost, se bo danes sprostila. Namenoma izbereš mir, in prav imaš.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš magnet za skrivne informacije. Nekdo ti bo zaupal nekaj pomembnega – uporabi znanje preudarno. Zvečer se bo iskra preoblikovala v navdih.

Strelec

Občutek svobode te bo ponesel v nove načrte. Če razmišljaš o spremembi, je danes pravi trenutek, da narediš prvi korak, vsaj v mislih.

Kozorog

Dan te bo prijetno prizemljil. Urejaš stvari, ki so se kopičile, in to ti bo dalo izjemen občutek nadzora. Nekdo ti ponudi pohvalo, ki si jo zaslužiš.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja domišljija leti visoko. Nekdo bo z veseljem poslušal tvoje ideje, čeprav so drzne. Dan je odličen za pogumne miselne skoke.

Ribi

Malenkost, ki jo bo nekdo naredil zate, bo prebudila tvoj nasmeh. Zvečer se prepusti domišljiji, smehu in trenutkom z družino.