Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, levi imajo nalezljivo energijo

Oven
Danes boš presenetljivo potrpežljiva. Nekdo ti bo ponudil pomoč, ki je sprva ne boš potrebovala, a se bo izkazala za pravo darilo. Večer prinaša sproščen klepet.
Bik
Vračaš se v rutino. To nikoli ni lahko, a tolaži te misel, da so prazniki že praktično pred vrati. Kljub obveznostim bo tudi danes dovolj časa za lepe trenutke z družino in najbližjimi.
Dvojčka
Zjutraj boš raztresena, a z nekaj humorja prebrodiš vse. Popoldne prejmeš dobro novico, ki ti dvigne samozavest. Čas je za malo nagrade zase.
Rak
Dan bo nežno čustven. Nekdo te bo presenetil s pozornostjo, ki te bo iskreno ganila. Poslušaj svojo intuicijo.
Lev
Svet ti bo ležal pred nogami. Tvoja energija bo navdušujoča in nalezljiva. Odpri vrata priložnostim, ki se bodo pojavile povsem spontano.
Devica
Ustavi se, preden preveč načrtuješ. Dan je idealen za manj stroge urnike. Nekdo iz tvojega kroga ti bo ponudil zanimiv predlog – premisli ga brez naglice.
Tehtnica
Dan bo poln toplih pogovorov. Če si v zadnjem času čutila napetost, se bo danes sprostila. Namenoma izbereš mir, in prav imaš.
Škorpijon
Danes boš magnet za skrivne informacije. Nekdo ti bo zaupal nekaj pomembnega – uporabi znanje preudarno. Zvečer se bo iskra preoblikovala v navdih.
Strelec
Občutek svobode te bo ponesel v nove načrte. Če razmišljaš o spremembi, je danes pravi trenutek, da narediš prvi korak, vsaj v mislih.
Kozorog
Dan te bo prijetno prizemljil. Urejaš stvari, ki so se kopičile, in to ti bo dalo izjemen občutek nadzora. Nekdo ti ponudi pohvalo, ki si jo zaslužiš.
Vodnar
Tvoja domišljija leti visoko. Nekdo bo z veseljem poslušal tvoje ideje, čeprav so drzne. Dan je odličen za pogumne miselne skoke.
Ribi
Malenkost, ki jo bo nekdo naredil zate, bo prebudila tvoj nasmeh. Zvečer se prepusti domišljiji, smehu in trenutkom z družino.
