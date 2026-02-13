Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum

Oven

Danes boste čutili močan zagon, a pazite, da ne pregorite že dopoldne. Nekdo vas bo presenetil z vprašanjem, ki bo zahtevalo iskren odgovor. V ljubezni bodite bolj neposredni kot običajno – in prav je tako.

Bik

Čaka vas naporen dan, zaradi napetosti v zraku pa lahko pride tudi do kakšnega nesporazuma. Ohranite mirno kri in ne izgubljajte živcev zaradi malenkosti, ki niso tako zelo pomembne.

Dvojčka

Dan bo poln pogovorov in kratkih sporočil. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi nepričakovano. Ne hitite z odgovori – danes šteje premišljenost, ne hitrost.

Rak

Čustva bodo globlja kot običajno. Nekaj, kar ste potiskali na stran, bo želelo na plano. Zvečer si privoščite toplino doma ali pogovor z nekom, ki vas res razume.

Lev

Danes želite biti opaženi – in tudi boste. Vaš nastop bo pustil vtis, posebej v službi ali šoli. V ljubezni pa se vprašajte: ali dajete toliko, kot pričakujete v zameno?

Devica

Petek bo deloven, a učinkovit. Uredili boste nekaj, kar vas je dolgo obremenjevalo. Ne pozabite nase – tudi majhna razvada danes šteje kot terapija.

Tehtnica

Nekdo bo od vas pričakoval odločitev. Ne odlašajte samo zato, da bi vsem ugajali. Vaše ravnovesje danes pride iz tega, da se postavite zase.

Škorpijon

Intuicija vam danes dela brezhibno. Če imate občutek, da nekaj ni iskreno – verjemite mu. V ljubezni je možna strastna, a kratka izmenjava besed, ki bo pustila vtis.

Strelec

Dan bo lahek, če si ga boste dovolili takšnega. Humor vas lahko reši neprijetne situacije. Nekdo vas bo navdihnil z idejo o spremembi ali potovanju.

Kozorog

Odgovornosti vas bodo lovile, a vi jih boste obvladali. Vendar ne pozabite: niste dolžni vsega nositi sami. Zvečer vas čaka občutek notranjega miru.

Vodnar

Danes boste nekoliko drugačni kot običajno – bolj tihi, bolj opazovalni. To vam bo pomagalo razumeti situacijo, ki vam ni bila jasna. V odnosih iščete več globine.

Ribi

Petek vam prinaša ustvarjalno energijo. Dober dan za pisanje, risanje ali sanjarjenje. Nekdo bo opazil vašo nežnost – in to vam bo polepšalo večer.