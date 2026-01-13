Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast

Oven

Dan te spodbuja, da malo upočasniš. Ni treba vsega rešiti takoj – danes je tvoja moč v potrpežljivosti. Nekdo iz službe ali bližine bo opazil tvojo zanesljivost. Zvečer si privošči čas samo zase, brez slabe vesti.

Preberi še Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka

Bik

Dan je odličen za urejanje financ ali domačih zadev. V ljubezni se lahko zgodi majhna, a zelo topla gesta, ki ti bo polepšala dan. Zaupaj svojemu občutku.

Preberi še Razpad zveze po dveh letih razmerja

Dvojčka

Tvoje misli so danes hitre, morda celo prehitre. Poskusi se osredotočiti na eno stvar naenkrat. Kratek pogovor lahko nepričakovano odpre nova vrata. Ne podcenjuj moči besed – danes imajo posebno težo.

Preberi še Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime

Rak

Čustva so globlja kot običajno, a to ni slabo. Dan je primeren za iskrene pogovore in notranje uvide. Če si utrujena, si to priznaj. Nekdo ti želi pomagati – dovoli mu.

Preberi še Je to najlepša babica na svetu?

Lev

Tvoja samozavest sije, a danes ni treba biti v ospredju. Ko stopiš korak nazaj, drugi zasijejo – in to ti bo pravzaprav v veselje. V ljubezni se obeta več strasti proti večeru.

Preberi še Vroče fotografije hrvaškega para

Devica

Dan je idealen za organizacijo, načrtovanje in zaključevanje odprtih nalog. A pazi, da ne postaneš preveč stroga do sebe. Majhen kompliment ali pohvala te bo presenetila bolj, kot si misliš.

Preberi še Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026

Tehtnica

Ravnovesje med delom in čustvi bo danes tvoj izziv. Nekdo bo od tebe želel več pozornosti. Poslušaj, a ne pozabi nase. Lep trenutek se lahko zgodi čisto spontano.

Preberi še Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase

Škorpijon

Intuicija je izjemno močna – poslušaj jo. Danes ni dan za površinske odnose, ampak za globino. Lahko se razkrije resnica, ki te najprej zmede, nato pa osvobodi.

Preberi še Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Strelec

V tebi se lahko prebudi želja po spremembi ali vsaj po drugačnem pogledu na stvari. Kratek pobeg iz rutine ti bo zelo koristil. Smeh danes zdravi.

Preberi še Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?

Kozorog

Odgovornosti so v ospredju, a ti jih obvladaš. Dan je ugoden za dolgoročne odločitve. Nekdo bo opazil tvoj trud, tudi če ti tega ne pove takoj. Vztrajaj.

Preberi še Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?

Vodnar

Originalne ideje prihajajo kar same. Zapiši si jih. Danes si bolj odprta za drugačnost – svojo in tujo. V ljubezni ali prijateljstvu se lahko zgodi prijetno presenečenje.

Preberi še Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži

Ribi

Sanjava energija te spremlja ves dan. Ustvarjalnost je močna, zato jo izkoristi. Če te preplavijo čustva, se umakni v mir. Nežnost – do sebe in drugih – je danes tvoja supermoč.