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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan

N. Č.
13. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden boš začela odločno in polna zagona. Naloga, ki se je zdela zahtevna, bo stekla hitreje, kot si pričakovala. V ljubezni vas čaa presenečenje.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo od tebe zahteval nekaj potrpežljivosti, a trud se bo obrestoval. Ne dovoli, da ti malenkosti pokvarijo dobro voljo. Popoldne bo pravi trenutek za prijetno srečanje ali sproščujoč sprehod.

Dvojčka

Pred tabo je dinamičen dan z veliko priložnostmi za nove pogovore. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo idejo ali nasvet, ki ga velja upoštevati. Zaupaj svoji iznajdljivosti.

Rak

Danes boš še posebej pozorna na potrebe ljudi okoli sebe. Lepo je pomagati, vendar ne pozabi nameniti nekaj časa tudi sebi. Večer prinaša občutek zadovoljstva in notranjega miru.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija bo navdušila okolico. Če si želiš narediti dober vtis, je danes pravi dan za to. V ljubezni se obeta prijeten trenutek, ki ti bo polepšal ves preostanek dneva.

Devica

Dan bo uspešen, če se boš osredotočila na najpomembnejše. Ni treba, da je vse popolno – dovolj bo, da narediš korak naprej. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in predanost.

Tehtnica

Ponedeljek bo prinesel priložnost za nov začetek. Ne oklevaj, če bo treba sprejeti manjšo odločitev, ki lahko dolgoročno prinese veliko dobrega. V večernih urah si privošči nekaj sprostitve.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš odlično presodila, komu lahko zaupaš. Intuicija te ne bo razočarala. Na delovnem področju ali pri osebnih projektih se obeta manjši uspeh, ki ti bo vlil dodatno samozavest.

Strelec

Optimizem bo tvoja največja prednost. Tudi če se bo pojavil manjši zaplet, ga boš rešila z dobro voljo in iznajdljivostjo. Večer je primeren za načrtovanje poletnih dogodivščin.

Kozorog

Začetek tedna bo produktiven, čeprav bo tempo nekoliko hitrejši. Ne prevzemi vseh obveznosti nase – pomoč je bližje, kot misliš. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo spodbudil tvojo ustvarjalnost in željo po spremembah. Dobra ideja se lahko rodi tam, kjer je najmanj pričakuješ. Poslušaj svoje zamisli in jih ne odlagaj za kasneje.

Ribi

Ponedeljek bo zaznamovan z mirno energijo. Zaupaj svojim občutkom in ne hiti z odločitvami. Prijazen pogovor ali nepričakovano sporočilo ti lahko polepša dan in nariše nasmeh na obraz.

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