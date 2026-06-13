Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi

Oven

Dan bo poln energije in želje po akciji. Končno boste našli pogum za korak, ki ga že nekaj časa odlašate. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje, če boste pripravljeni poslušati tudi drugo stran.

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Bik

Sobota prinaša občutek stabilnosti in zadovoljstva. Čas je primeren za druženje z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Nekdo bo cenil vaš nasvet bolj, kot si mislite.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Ne zavrnite spontanega povabila ali nepričakovanega pogovora, saj se lahko iz njega razvije zanimiva priložnost. Večer bo namenjen smehu in sprostitvi.

Rak

Čustva bodo nekoliko močnejša kot običajno, vendar vam bodo pomagala razumeti, kaj si zares želite. Posvetite nekaj časa sebi in svojim željam. Nekdo iz preteklosti se vam lahko oglasi.

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Lev

Danes boste v središču pozornosti, ne da bi se za to posebej trudili. Vaša samozavest bo nalezljiva. Na področju odnosov bodite velikodušni, saj se vam bo to hitro vrnilo.

Devica

Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo nenadoma dobilo smisel. Organizacija in načrtovanje vam bosta šla odlično od rok. Zvečer si privoščite oddih brez občutka krivde.

Tehtnica

Dan bo naklonjen lepim trenutkom in harmoniji. Prijetno druženje ali romantičen pogovor vam lahko polepša razpoloženje. Zaupajte svojemu občutku za ravnovesje.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna. Če boste sledili notranjemu glasu, se boste izognili nepotrebnim zapletom. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki bo prinesel olajšanje.

Strelec

Pred vami je dan optimizma in novih idej. Nekdo vas bo navdušil s svojo drugačnostjo. Če načrtujete izlet ali krajšo pot, se lahko razvije v nepozabno dogodivščino.

Kozorog

Potrpežljivost bo danes vaša največja prednost. Čeprav se bodo nekatere stvari odvijale počasneje, boste na koncu zadovoljni z rezultatom. Družinski odnosi bodo v ospredju.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan prinaša svež veter in željo po spremembah. Dovolite si nekoliko drugačen pristop kot običajno. Nekdo bo cenil vašo izvirnost in iskrenost.

Ribi

Vaša ustvarjalnost bo cvetela. Poslušajte navdih, tudi če se zdi nenavaden. Na čustvenem področju vas čaka topel trenutek, ki vam bo ostal v lepem spominu.