Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni

Oven
Dan bo poln energije in nepričakovanih priložnosti. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav se ti zdi, da si zadnje čase spregledana. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj čutiš, namesto da pričakuješ, da drugi berejo tvoje misli.
Bik
Sreda ti prinaša občutek stabilnosti, a tudi željo po spremembi. Dober dan za urejanje financ, doma ali odnosov. Zvečer si privošči nekaj le zase, saj tvoje telo potrebuje več počitka, kot si priznavaš.
Dvojčka
Besede bodo danes tvoja največja moč. Nek pogovor lahko obrne situacijo v tvojo korist. Previdno pri obljubah – ne obljubljaj več, kot lahko izpolniš. Flirt bo danes skoraj neizogiben.
Rak
Čustva bodo močna, vendar ti bodo pomagala razumeti nekaj pomembnega o sebi. Družinske teme bodo v ospredju. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi in prebudi stare občutke.
Lev
Dan za samozavestne korake. Nekaj, kar si dolgo odlašala, bo danes lažje rešljivo. V službi ali šoli lahko izstopaš bolj kot običajno. Nekdo ti potiho zavida – ne dovoli, da ti pokvari voljo.
Devica
Tvoja organiziranost bo danes rešila več kot eno težavo. Dober trenutek za načrtovanje prihodnjih tednov. V ljubezni bo pomembna iskrenost, tudi če je nekoliko nerodna. Poslušaj intuicijo.
Tehtnica
Sreda prinaša prijetno energijo za druženje in nova poznanstva. Nekdo bo iskal tvoj nasvet ali podporo. Če si v dilemi, se ne odloči na hitro – odgovor bo prišel proti večeru.
Škorpijon
Dan bo intenziven, a produktiven. Imaš občutek, da se nekaj premika v pravo smer, in občutek bo pravilen. V odnosih se izogibaj tišini kot orožju. Nekdo si želi več tvoje bližine.
Strelec
Nemir te bo vlekel v nove ideje in spontane načrte. Dober dan za kratko potovanje, spremembo rutine ali pogumno odločitev. Ljubezenska energija bo igriva in lahkotna.
Kozorog
Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, a življenje bo zahtevalo malo več prilagodljivosti. Finančno se odpira zanimiva možnost. Nekdo ti bo pokazal spoštovanje, ki si ga že dolgo zaslužiš.
Vodnar
Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideja, ki se ti zdi nenavadna, lahko navduši druge. V odnosih bo pomembno, da ostaneš zvesta sebi. Večer prinaša zanimivo sporočilo ali povabilo.
Ribi
Sreda bo nežna, a globoka. Na tvoje razpoloženje bodo močno vplivali ljudje okoli tebe, zato izbiraj družbo previdno. Dober dan za umetnost, glasbo ali miren večer ob iskrenem pogovoru.
