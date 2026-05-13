Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Device bodo iskrene, strelci pa nemirni

N. Č.
13. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in nepričakovanih priložnosti. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav se ti zdi, da si zadnje čase spregledana. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj čutiš, namesto da pričakuješ, da drugi berejo tvoje misli.

Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Preberi še
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja

Bik

Sreda ti prinaša občutek stabilnosti, a tudi željo po spremembi. Dober dan za urejanje financ, doma ali odnosov. Zvečer si privošči nekaj le zase, saj tvoje telo potrebuje več počitka, kot si priznavaš.

Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Preberi še
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke

Dvojčka

Besede bodo danes tvoja največja moč. Nek pogovor lahko obrne situacijo v tvojo korist. Previdno pri obljubah – ne obljubljaj več, kot lahko izpolniš. Flirt bo danes skoraj neizogiben.

Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
Preberi še
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala

Rak

Čustva bodo močna, vendar ti bodo pomagala razumeti nekaj pomembnega o sebi. Družinske teme bodo v ospredju. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi in prebudi stare občutke.

Zakaj ženske po 30. letu težje shujšajo – in kako si lahko pomagajo
Preberi še
Zakaj ženske po 30. letu težje shujšajo – in kako si lahko pomagajo

Lev

Dan za samozavestne korake. Nekaj, kar si dolgo odlašala, bo danes lažje rešljivo. V službi ali šoli lahko izstopaš bolj kot običajno. Nekdo ti potiho zavida – ne dovoli, da ti pokvari voljo.

Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Preberi še
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju

Devica

Tvoja organiziranost bo danes rešila več kot eno težavo. Dober trenutek za načrtovanje prihodnjih tednov. V ljubezni bo pomembna iskrenost, tudi če je nekoliko nerodna. Poslušaj intuicijo.

Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Preberi še
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet

Tehtnica

Sreda prinaša prijetno energijo za druženje in nova poznanstva. Nekdo bo iskal tvoj nasvet ali podporo. Če si v dilemi, se ne odloči na hitro – odgovor bo prišel proti večeru.

Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Preberi še
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca

Škorpijon

Dan bo intenziven, a produktiven. Imaš občutek, da se nekaj premika v pravo smer, in občutek bo pravilen. V odnosih se izogibaj tišini kot orožju. Nekdo si želi več tvoje bližine.

Urška Gros iz Kmetije razkrila, da je znova noseča
Preberi še
Urška Gros iz Kmetije razkrila, da je znova noseča

Strelec

Nemir te bo vlekel v nove ideje in spontane načrte. Dober dan za kratko potovanje, spremembo rutine ali pogumno odločitev. Ljubezenska energija bo igriva in lahkotna.

Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Preberi še
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, a življenje bo zahtevalo malo več prilagodljivosti. Finančno se odpira zanimiva možnost. Nekdo ti bo pokazal spoštovanje, ki si ga že dolgo zaslužiš.

Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Preberi še
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideja, ki se ti zdi nenavadna, lahko navduši druge. V odnosih bo pomembno, da ostaneš zvesta sebi. Večer prinaša zanimivo sporočilo ali povabilo.

Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Preberi še
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno

Ribi

Sreda bo nežna, a globoka. Na tvoje razpoloženje bodo močno vplivali ljudje okoli tebe, zato izbiraj družbo previdno. Dober dan za umetnost, glasbo ali miren večer ob iskrenem pogovoru.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo

Horoskop

Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, strelci bodo nerazumljeni
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, strelci iščejo iskrenost
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Device čakajo izzivi, strelci bodo optimistični
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Device bodo navdušile z zanesljivostjo, tehtnice bodo iskrene
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dan kozorogom prinaša obveznosti, strelce čaka vznemirjenje
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Device bodo skrbne, škorpijoni zaprti vase
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Rake čaka zahteven dan, tehtnice bodo šarmantne
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729