Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost

N. Č.
13. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Petek ti prinaša več odločnosti kot običajno. Če si v zadnjih dneh oklevala glede neke odločitve, bo danes lažje narediti prvi korak. V odnosih bodi iskrena, vendar tudi nekoliko nežnejša – nekdo lahko tvoje besede razume bolj osebno, kot pričakuješ.

Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20

Bik

Danes boš iskala občutek varnosti in miru. Delo ali obveznosti lahko zahtevajo več pozornosti, vendar ti bo potrpežljivost pomagala vse urediti. Proti večeru se obeta prijeten trenutek sprostitve ali druženja.

Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?

Dvojčka

Tvoj um bo danes zelo aktiven. Lahko pride do zanimive ideje ali novega načrta za prihodnost. Pogovor s prijateljem ali sodelavcem ti lahko odpre drugačen pogled na situacijo, o kateri razmišljaš že nekaj časa.

Katero supermoč bi izbrali tekmovalci Kmetije?

Rak

Danes boš bolj občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Poskusi se obkrožiti s tistimi, ki ti prinašajo mir. Majhna pozornost ali prijazna beseda lahko nekomu polepša dan – in tudi tebi.

Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko

Lev

Petek bo prinesel priložnost, da pokažeš svojo samozavest in ustvarjalnost. Če imaš idejo ali predlog, ga brez zadržkov deli z drugimi. Nekdo lahko občuduje tvojo energijo in pogum.

Slovenec se je prelevil v znano pevko in navdušil občinstvo

Devica

Danes boš želela zaključiti stvari, ki so ostale odprte. Tvoja natančnost bo zelo koristna, še posebej pri pomembnih nalogah. V večernih urah pa poskusi malo upočasniti tempo.

La Toya brez dlake na jeziku: "Ema je ljubosumna name!"

Tehtnica

Petek prinaša več družabnosti. Lahko se pojavi spontano povabilo ali srečanje, ki bo prineslo dobro voljo. Pomembno bo, da slediš temu, kar ti daje občutek notranjega ravnovesja.

Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka

Škorpijon

Danes boš zelo osredotočena in odločna. Nekaj, kar si dolgo načrtovala, se lahko začne premikati v pravo smer. V ljubezni ali prijateljstvu se lahko razvije globlji pogovor.

Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece

Strelec

Petek prinaša željo po svobodi in spremembi. Če imaš možnost narediti nekaj drugače kot običajno, jo izkoristi. Majhna avantura ali nova izkušnja ti lahko zelo polepša dan.

Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

Kozorog

Danes se lahko posvetiš dolgoročnim načrtom. Tvoja vztrajnost se počasi obrestuje. Nekdo lahko opazi tvojo zanesljivost in ti ponudi zanimivo priložnost.

3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen

Vodnar

Dan bo poln nepričakovanih idej. Tvoja ustvarjalnost je danes na visoki ravni, zato si zapiši misli, ki se ti pojavijo. V odnosih bodi odprta za nove pogovore.

Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode

Ribi

Petek bo nekoliko bolj čustven, vendar tudi zelo intuitiven. Če poslušaš svoj notranji občutek, se lahko izogneš nepotrebnim zapletom. Zvečer si privošči nekaj, kar te pomiri in razveseli.

