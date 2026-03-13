Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost

Oven

Petek ti prinaša več odločnosti kot običajno. Če si v zadnjih dneh oklevala glede neke odločitve, bo danes lažje narediti prvi korak. V odnosih bodi iskrena, vendar tudi nekoliko nežnejša – nekdo lahko tvoje besede razume bolj osebno, kot pričakuješ.

Bik

Danes boš iskala občutek varnosti in miru. Delo ali obveznosti lahko zahtevajo več pozornosti, vendar ti bo potrpežljivost pomagala vse urediti. Proti večeru se obeta prijeten trenutek sprostitve ali druženja.

Dvojčka

Tvoj um bo danes zelo aktiven. Lahko pride do zanimive ideje ali novega načrta za prihodnost. Pogovor s prijateljem ali sodelavcem ti lahko odpre drugačen pogled na situacijo, o kateri razmišljaš že nekaj časa.

Rak

Danes boš bolj občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Poskusi se obkrožiti s tistimi, ki ti prinašajo mir. Majhna pozornost ali prijazna beseda lahko nekomu polepša dan – in tudi tebi.

Lev

Petek bo prinesel priložnost, da pokažeš svojo samozavest in ustvarjalnost. Če imaš idejo ali predlog, ga brez zadržkov deli z drugimi. Nekdo lahko občuduje tvojo energijo in pogum.

Devica

Danes boš želela zaključiti stvari, ki so ostale odprte. Tvoja natančnost bo zelo koristna, še posebej pri pomembnih nalogah. V večernih urah pa poskusi malo upočasniti tempo.

Tehtnica

Petek prinaša več družabnosti. Lahko se pojavi spontano povabilo ali srečanje, ki bo prineslo dobro voljo. Pomembno bo, da slediš temu, kar ti daje občutek notranjega ravnovesja.

Škorpijon

Danes boš zelo osredotočena in odločna. Nekaj, kar si dolgo načrtovala, se lahko začne premikati v pravo smer. V ljubezni ali prijateljstvu se lahko razvije globlji pogovor.

Strelec

Petek prinaša željo po svobodi in spremembi. Če imaš možnost narediti nekaj drugače kot običajno, jo izkoristi. Majhna avantura ali nova izkušnja ti lahko zelo polepša dan.

Kozorog

Danes se lahko posvetiš dolgoročnim načrtom. Tvoja vztrajnost se počasi obrestuje. Nekdo lahko opazi tvojo zanesljivost in ti ponudi zanimivo priložnost.

Vodnar

Dan bo poln nepričakovanih idej. Tvoja ustvarjalnost je danes na visoki ravni, zato si zapiši misli, ki se ti pojavijo. V odnosih bodi odprta za nove pogovore.

Ribi

Petek bo nekoliko bolj čustven, vendar tudi zelo intuitiven. Če poslušaš svoj notranji občutek, se lahko izogneš nepotrebnim zapletom. Zvečer si privošči nekaj, kar te pomiri in razveseli.