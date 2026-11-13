Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, levom se bo vrnila samozavest

Oven

Petek vam prinaša priložnost, da zaključite nekaj, kar vam že dlje časa jemlje energijo. Občutek olajšanja bo večji, kot pričakujete. V ljubezni nekdo čaka na pobudo z vaše strani.

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Bik

Dan bo nekoliko bolj umirjen, vi pa boste uživale v majhnih stvareh. Nekdo iz kroga prijateljev vam lahko zaupa pomembno skrivnost. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično sprošča.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Pričakujete lahko zanimiv pogovor ali novico, ki bo odprla povsem novo možnost. Nekaj, kar se je zdelo nemogoče, nenadoma ne bo več tako daleč.

Rak

Na področju financ ali kariere boste opazile prve rezultate preteklega truda. Ne podcenjujte svojih sposobnosti. Če vas nekdo pohvali, pohvalo sprejmite brez slabe vesti.

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Lev

Pred vami je dan, ki vam lahko vrne samozavest. Dobro se boste počutile v središču pozornosti, a pazite, da ne pozabite prisluhniti tudi drugim. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Včasih si želite imeti vse pod nadzorom, danes pa vam bo življenje pokazalo, da je v spontanosti nekaj lepega. Ne načrtujte vsake podrobnosti. Najlepši trenutek dneva bo prišel nepričakovano.

Tehtnica

Dan je kot ustvarjen za druženje. Nekdo, ki ga že nekaj časa niste videle, se lahko ponovno pojavi v vašem življenju. Samske tehtnice bi lahko začutile iskrico tam, kjer je niso pričakovale.

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Škorpijon

Pri delu ali študiju boste odločnejše kot običajno. Če morate sprejeti pomembno odločitev, si zaupajte. Vaša intuicija bo danes izjemno zanesljiva.

Strelec

Petek vas vabi iz rutine. Morda boste dobile nepričakovano povabilo ali idejo za spontani izlet. Če se vam ponudi priložnost za novo izkušnjo, je ne zavrnite prehitro.

Kozorog

Nekaj, kar vas je skrbelo, se bo začelo razpletati v vašo korist. Dan je ugoden za iskrene pogovore o financah, skupnih načrtih ali prihodnosti. V ljubezni štejejo dejanja bolj kot besede.

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Vodnar

V ospredju bodo odnosi. Partner, prijateljica ali sodelavka vam lahko pokaže drugačen pogled na situacijo, ki vas zaposluje. Poskusite poslušati brez prekinjanja, odgovor boste našle hitreje, kot mislite.

Ribi

Danes boste še posebej občutljive za potrebe drugih. Ne pozabite pa tudi nase. Če si vzamete nekaj časa samo zase, boste konec dneva veliko bolj zadovoljne in umirjene.