Dnevni horoskop: Raki hrepenijo po bližini, dvojčki bodo potrpežljivi

Oven

Danes boste polni zagona in pripravljeni sprejeti izziv, ki ste ga še pred kratkim odlašali. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo odpravil določene dvome. Večer namenite sebi in svojim željam.

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Bik

Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil pozornost, ki si jo že dolgo zaslužite. Na finančnem področju se izogibajte impulzivnim nakupom. V ljubezni boste cenili preprostost in občutek varnosti.

Dvojčka

Dan bo živahen in poln različnih obveznosti, vendar vam energije ne bo manjkalo. Pri komunikaciji bodite nekoliko bolj potrpežljivi, saj vas lahko nekdo napačno razume. Zvečer si privoščite nekaj sprostitve.

Rak

Vaša intuicija bo danes izjemno močna. Zaupajte občutku, ki vas usmerja v določeno odločitev. V ljubezni boste hrepeneli po bližini in iskrenosti, zato ne skrivajte svojih čustev.

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Lev

Pred vami je dan, ko boste želeli izstopati in pokazati svoje sposobnosti. Nekdo v vaši okolici bo navdušen nad vašo samozavestjo. Pazite le, da ne prevzamete preveč odgovornosti na svoja ramena.

Devica

Danes boste uspešni predvsem tam, kjer bo potrebna zbranost in natančnost. Na delovnem mestu se lahko odpre zanimiva priložnost. V ljubezni ne analizirajte vsega, včasih je dovolj, da preprosto uživate v trenutku.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nek pogovor vam lahko pomaga razjasniti situacijo, ki vam že nekaj časa ne da miru. Dan prinaša dobro energijo za druženje, nova poznanstva in prijetna presenečenja.

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Škorpijon

Nekaj, kar ste dolgo načrtovali, bo danes naredilo korak naprej. Ne dovolite, da vas ustavijo dvomi drugih ljudi. V ljubezni bo privlačnost močna, zato ni izključeno, da se bo med vama ponovno iskrilo.

Strelec

Dan je kot nalašč za nove ideje in raziskovanje možnosti, o katerih do zdaj niste razmišljali. V ljubezni boste iskali spontanost. Če vas nekdo povabi na nepričakovano dogodivščino, recite da.

Kozorog

Danes boste bolj čustveni kot običajno, vendar vas to ne bo naredilo šibkejših. Prav nasprotno. Iskren pogovor z bližnjo osebo vam lahko prinese olajšanje. Na finančnem področju ostanite previdni.

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Vodnar

V ospredju bo sodelovanje z drugimi. Čeprav običajno radi stvari naredite po svoje, boste danes največ dosegli s pomočjo ekipe. V ljubezni vas lahko preseneti zanimivo sporočilo ali nepričakovano povabilo.

Ribi

Dan bo obarvan z romantiko in sanjarjenjem. Nekdo vam bo dal vedeti, da mu pomenite več, kot ste mislili. Poslušajte svoje srce, a ne pozabite tudi na praktične obveznosti, ki jih ne morete več odlagati.