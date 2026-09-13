Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost

Oven

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar se ne bo vse odvijalo po tvojem načrtu. Namesto da bi se jezila, sprejmi spremembo in jo obrni sebi v prid. V ljubezni boš precej neposredna, kar bo nekomu zelo všeč. Samske lahko pritegne oseba z zelo drugačnim značajem.

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Bik

Nedelja bo zate nekoliko bolj umirjena, vendar boš veliko razmišljala o eni konkretni stvari. Nekaj, kar si v zadnjem času zanemarjala, bo zahtevalo tvojo pozornost. V odnosih se boš počutila varneje, če boš povedala, kaj te zares moti. Proti večeru te čaka prijeten in sproščen trenutek.

Dvojčka

Tvoja družabna stran bo danes prišla do izraza. Možno je nepričakovano povabilo ali srečanje z osebo, ki je že dolgo nisi videla. Pogovor bo hitro postal precej oseben. Če si samska, se lahko med nedolžnim klepetom pojavi iskrica, ki je ne boš mogla spregledati.

Rak

Danes boš potrebovala več miru kot običajno. Ne počuti se krivo, če boš del dneva želela preživeti sama. Nekdo ti bo želel pomagati pri stvari, ki jo že nekaj časa nosiš na svojih ramenih. V ljubezni bo pomembna iskrenost, saj lahko le tako razbliniš določene dvome.

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Lev

Pred tabo je dan, ko boš spet začutila svojo moč. Nekaj, kar se ti je v zadnjem času zdelo negotovo, bo postalo precej bolj jasno. V ljubezni lahko pričakuješ več pozornosti, kot si je vajena, vendar se ne zadovolji samo z lepimi besedami. Dejanja bodo povedala veliko več.

Devica

Danes se boš težko popolnoma sprostila, saj boš v mislih že urejala obveznosti prihodnjega tedna. Poskusi vsaj za nekaj ur odložiti skrbi. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar bo spremenilo tvoje mnenje o določeni situaciji. V ljubezni boš potrebovala občutek varnosti in iskrenosti.

Tehtnica

Dan bo primeren za druženje, urejanje odnosov in pogovore, ki so predolgo ostajali nedokončani. Nekdo bo od tebe pričakoval, da se odločiš, na kateri strani si. Ne poskušaj ugajati vsem. V ljubezni se lahko ponovno prebudi občutek, za katerega si mislila, da je že izginil.

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Škorpijon

Nekaj bo vzbudilo tvojo radovednost in težko se boš ustavila, dokler ne boš izvedela resnice. Tvoja intuicija te danes ne bo pustila na cedilu. V odnosih pa pazi, da zaradi preteklih izkušenj ne boš dvomila v nekoga, ki ti iskreno želi dobro. Večer prinaša prijetno presenečenje.

Strelec

Danes potrebuješ spremembo okolja. Kratek izlet, sprehod ali spontano druženje bo naredilo več za tvoje razpoloženje, kot pričakuješ. Nekdo ti lahko predstavi zanimivo idejo, ki jo boš želela uresničiti. Na ljubezenskem področju boš bolj odprta in pripravljena pokazati, kaj čutiš.

Kozorog

V ospredju bodo odnosi z bližnjimi. Morda boš ugotovila, da si bila v zadnjem času preveč zaposlena s svojimi obveznostmi in premalo prisotna za ljudi, ki ti veliko pomenijo. Nek iskren pogovor bo popravil stvari. Samske lahko pritegne oseba, ki deluje zelo mirno in samozavestno.

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Vodnar

Danes boš želela nekaj spremeniti, čeprav še sama ne boš povsem vedela, kaj. Ne sprejemaj velikih odločitev samo zato, ker ti je trenutna situacija postala dolgočasna. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega. Oseba, ki je do zdaj delovala oddaljeno, bo pokazala več zanimanja.

Ribi

Tvoja čustva bodo danes zelo izrazita, zato boš hitro začutila razpoloženje ljudi okoli sebe. Poskrbi, da ne boš prevzemala tujih težav nase. V ljubezni te čaka možnost za iskren pogovor, ki lahko odnos poglobi. Če si samska, se lahko v tvojem krogu pojavi nekdo, ki ti bo takoj vzbudil zanimanje.