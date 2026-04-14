Dnevni horoskop: Tehtnice poslušajo intuicijo, device so potrpežljive

Oven

Danes boš čutila veliko potrebo po akciji in spremembah. Če si v zadnjem času odlašala z nečim pomembnim, bo zdaj pravi trenutek, da narediš korak naprej. V ljubezni se obeta več iskrenosti in topline.

Bik

Dan bo primeren za počasnejši tempo in več pozornosti sebi. Uživala boš v mirnih trenutkih in družbi ljudi, ob katerih se počutiš varno. Nekdo ti bo namenil lepo gesto, ki ti bo polepšala dan.

Dvojčka

Danes boš polna energije in želje po pogovorih. Tvoja komunikacija bo močna, zato boš hitro pritegnila pozornost drugih. Lahko se pojavi zanimiva priložnost za novo poznanstvo ali sodelovanje.

Rak

Tvoja čustva bodo danes nekoliko bolj občutljiva kot običajno. Lahko se zgodi, da boš razmišljala o preteklosti ali nečem, kar še ni povsem zaključeno. Večer bo primeren za počitek in notranji mir.

Lev

Dan bo prinesel veliko pozornosti in možnosti, da pokažeš svoje talente. Nekdo bo občudoval tvojo samozavest in energijo. V ljubezni se obeta nekaj prijetnih trenutkov, ki ti bodo ostali v spominu.

Devica

Danes boš želela urediti stvari okoli sebe in imeti vse pod nadzorom. Čeprav se ti bo zdelo, da drugi ne sledijo tvojemu tempu, ostani potrpežljiva. Nekdo ti bo hvaležen za tvojo pomoč.

Tehtnica

Dan bo primeren za iskanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Nekdo bo potreboval tvojo podporo ali nasvet. Poslušaj svojo intuicijo, saj te ne bo razočarala.

Škorpijon

Danes boš zelo intuitivna in hitro boš zaznala, kaj se dogaja okoli tebe. Nekdo ti morda ne bo povedal vsega, vendar boš znala prepoznati resnico. V odnosih bo pomembna iskrenost.

Strelec

Dan bo poln želje po novih doživetjih in spremembah. Če boš imela možnost, naredi nekaj spontanega ali drugačnega od običajnega. Nekdo ti bo predstavil idejo, ki te lahko navduši.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na svoje obveznosti in cilje. Imela boš občutek, da moraš veliko narediti, vendar bo trud poplačan. V ljubezni ne pozabi pokazati več nežnosti.

Vodnar

Dan bo prinesel nekaj nepričakovanih trenutkov, ki ti bodo dali novo energijo. Tvoja ustvarjalnost bo močna, zato izkoristi priložnost za nove zamisli. Večer bo primeren za druženje ali sprostitev.

Ribi

Danes boš bolj zasanjana in čustvena kot običajno. Dobro ti bo del glasba, umetnost ali pogovor z nekom, ki mu zaupaš. Nekdo ti bo pokazal, da si mu zelo pomembna.