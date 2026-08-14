Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka preobrat, ki ga niso pričakovali

Oven

Petek ti prinaša občutek, da je čas za nov začetek. Nekaj, kar te je v zadnjih dneh obremenjevalo, bo izgubilo svojo moč. Pri delu boš hitra in odločna, vendar pazi, da zaradi želje po rezultatu ne spregledaš pomembne podrobnosti. V ljubezni te lahko preseneti oseba, od katere tega nisi pričakovala.

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Bik

Danes boš potrebovala več miru in manj nepotrebnega hitenja. Čeprav bo okoli tebe precej dogajanja, si boš najbolje oddahnila, če boš nekaj časa preživela v svojem ritmu. Na finančnem področju se pokaže zanimiva možnost, vendar še ni čas za prenagljeno odločitev. Večer je idealen za prijetno druženje.

Dvojčka

Petek bo zate družaben in živahen. Čaka te več pogovorov, sporočil in morda tudi nepričakovano povabilo. Nekdo bo želel izvedeti tvoje mnenje, zato povej iskreno, kar misliš. Na ljubezenskem področju se lahko začne nekaj zanimivega, če si pripravljena pustiti preteklost za seboj.

Rak

Danes boš veliko razmišljala o svojih odnosih. Končno boš jasno videla, kdo ti daje energijo in kdo ti jo jemlje. Ne počuti se krivo, če se boš odločila postaviti mejo. V ljubezni prihaja trenutek nežnosti, ki ti bo vrnil vero v iskrenost.

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Lev

Petek je pisan na tvojo kožo. Tvoja samozavest bo opazna, zato je pravi dan za pomemben pogovor, predstavitev ali odločitev, pri kateri želiš pustiti dober vtis. Nekdo te bo pohvalil bolj iskreno, kot boš sprva verjela. Zvečer si privošči nekaj posebnega – zaslužiš si.

Devica

Danes boš želela zaključiti čim več obveznosti, da bi lahko vikend začela z mirno glavo. Organiziranost ti bo šla odlično od rok, vendar si ne naloži preveč. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo podporo. V ljubezni bodi manj previdna in dovoli, da te čustva nekoliko presenetijo.

Tehtnica

Pred tabo je dan, ko boš morala izbrati med tem, kaj je praktično, in tem, kaj si v resnici želiš. Tokrat poslušaj srce. V službi se lahko pojavi zanimiva ponudba ali predlog za sodelovanje. Zvečer boš prejela sporočilo, ki ti bo narisalo nasmeh na obraz.

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Škorpijon

Tvoja odločnost bo danes močnejša kot običajno. Če si si nekaj zadala, boš težko odnehala, dokler ne bo narejeno. To je odlična energija za delo, vendar v odnosih nekoliko popusti. Ni treba, da imaš vedno zadnjo besedo. Nekdo ti želi pokazati, da mu je resnično mar.

Strelec

Petek prinaša željo po spremembi. Morda boš spontano spremenila načrte, sprejela povabilo ali se odločila za kratek izlet. Prav spontanost bo danes tvoja sreča. Samske Strelke lahko doživijo zanimivo srečanje, ki se bo začelo povsem nedolžno, a pustilo močan vtis.

Kozorog

Danes boš želela imeti vse urejeno, preden se prepustiš vikendu. Ena obveznost se lahko zavleče, vendar boš na koncu zadovoljna, ker si jo opravila. Na finančnem področju bodi nekoliko varčnejša. V zasebnem življenju pa si dovoli več sproščenosti – ni treba, da je vsak trenutek produktiven.

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Vodnar

Tvoje razpoloženje bo danes nihalo med željo po družbi in potrebo po samoti. Poslušaj sebe in ne občuti krivde zaradi tega. Na delu se lahko pojavi ideja, ki bo sprva videti nenavadna, vendar ima velik potencial. V ljubezni te lahko preseneti oseba, ki bo končno pokazala svoja prava čustva.

Ribi

Petek bo nekoliko bolj čustven, kot si pričakovala. Nek pogovor ti bo pomagal razumeti nekaj, kar te je že nekaj časa tiho obremenjevalo. Ne boj se pokazati ranljivosti – prav zaradi nje boš z nekom postala še bližja. Zvečer si vzemi čas za glasbo, sprehod ali nekaj drugega, kar ti napolni srce.