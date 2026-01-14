Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje

N. Č.
14. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš čutila močno potrebo po akciji, a zvezde ti nežno šepetajo: upočasni. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval več razumevanja kot običajno. V ljubezni se lahko odpre pogovor, ki si ga že dolgo odlašala.

Frizura, ki je razvnela internet
Preberi še
Frizura, ki je razvnela internet

Bik

Stabilnost ti danes pomeni vse. Drobne spremembe te lahko spravijo iz ravnotežja, a prav v njih se skriva priložnost. Privošči si nekaj lepega – telo in duša bosta hvaležna.

Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Preberi še
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili

Dvojčka

Skrb zase bo tokrat na prvem mestu. Si oseba, ki vedno druge postavlja predse, a zdaj je čas, da se posvetiš samo sebi. Vztrajno delaj na tistem, kar je zate najboljše.

Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Preberi še
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela

Rak

Čustva bodo globoka in intenzivna. Ne beži pred njimi. Danes si še posebej intuitivna – zaupaj notranjemu glasu. Nekdo lahko preseneti s toplim dejanjem.

Razpad zveze po dveh letih razmerja
Preberi še
Razpad zveze po dveh letih razmerja

Lev

V ospredju boš, tudi če tega ne boš hotela. Ljudje te opazujejo in iščejo navdih v tvoji energiji. Pazi, da ne razdajaš preveč – postavi meje brez slabe vesti.

Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Preberi še
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče

Devica

Dan je idealen za urejanje – misli, obveznosti ali odnose. Majhen red bo prinesel veliko olajšanje. V ljubezni si dovoli malo več spontanosti, ni treba, da je vse popolno.

Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Preberi še
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora

Tehtnica

Iskala boš ravnovesje, a danes ga ne boš našla zunaj, temveč v sebi. Ne ugajaj vsem. Kratek trenutek zase bo naredil čudeže za tvoje razpoloženje.

Ob pogledu na njegov avto je ostala odprtih ust
Preberi še
Ob pogledu na njegov avto je ostala odprtih ust

Škorpijon

Strastna energija dneva te bo potegnila globoko vase. Lahko pride do pomembnega uvida ali razkritja. V odnosih bodi nežna, tudi če čutiš močno.

Za kulisami najmočnejše tajne organizacije
Preberi še
Za kulisami najmočnejše tajne organizacije

Strelec

Misli ti bodo uhajale v prihodnost. Sanje so dovoljene, a danes naredi vsaj en majhen, konkreten korak proti njim. Prijateljski pogovor te bo navdihnil bolj, kot pričakuješ.

Je to najlepša babica na svetu?
Preberi še
Je to najlepša babica na svetu?

Kozorog

Odgovornosti bodo na prvem mestu, a ne pozabi nase. Danes si močnejša, kot misliš. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti to tudi pokazal.

Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Preberi še
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka

Vodnar

Nenavadne ideje in nepričakovani pogovori bodo zaznamovali dan. Ostani odprta. V ljubezni se lahko zgodi nekaj drugačnega – in prav to bo osvežujoče.

Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Ribi

Vso svojo pozornost boš namenila bližnjim. Osredotočila se boš na odnose in na njihovo krepitev. Družina bo vodilo, h kateremu boš stremela cel teden.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433