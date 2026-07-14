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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka romantičen večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili

N. Č.
14. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Današnji dan te bo spodbudil, da narediš nekaj, kar že dolgo odlašaš. Pogum se ti bo obrestoval, saj boš presenečena nad odzivom okolice. Večer je kot nalašč za sproščen klepet z osebo, ki ti veliko pomeni.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Torek bo minil v znamenju dobrega počutja in občutka varnosti. Če si boš vzela nekaj trenutkov zase, boš lažje ohranila notranji mir. Na finančnem področju ostani preudarna.

Dvojčka

Dan bo živahen in poln nepričakovanih srečanj. Tvoja radovednost te lahko pripelje do zanimive priložnosti ali novega poznanstva. Ne boj se postaviti vprašanja, ki ti že nekaj časa ne da miru.

Rak

Danes boš znala ustvariti prijetno vzdušje, kjer koli boš. Tvoja toplina bo povezovala ljudi okoli tebe. V ljubezni bo veliko pomenila drobna pozornost, ki bo prišla iz srca.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Pred tabo je dan, ko boš z lahkoto prevzela pobudo. Tvoje ideje bodo naletele na odobravanje, zato jim zaupaj. Popoldne ti lahko prinese lepo novico ali nepričakovano pohvalo.

Devica

Dan bo ugoden za urejanje stvari, ki so čakale na pravi trenutek. Občutek reda ti bo prinesel zadovoljstvo in več energije za nove izzive. Zvečer se prepusti romantiki. Pred vami je večer, ki ga še dolgo ne boste pozabili.

Tehtnica

Tvoja prijaznost bo danes odprla marsikatera vrata. Nekdo bo cenil tvojo pripravljenost pomagati in ti to kmalu vrnil. V odnosih bo iskren pogovor prinesel več razumevanja.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija bo danes tvoj najboljši zaveznik. Če se boš znašla pred pomembno odločitvijo, poslušaj svoj notranji glas. Večer prinaša mirnejše trenutke in priložnost za sprostitev.

Strelec

Torek bo poln dobre energije. Želja po novih doživetjih bo močnejša kot običajno, zato si privošči nekaj drugačnega. Tudi krajši izlet ali sprememba rutine ti bosta polepšala dan.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Naloga, ki se je zdela zahtevna, bo uspešno zaključena in prinesla občutek ponosa. V zasebnem življenju si vzemi čas za ljudi, ki ti stojijo ob strani.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prebudil tvojo domišljijo in ustvarjalnost. Ne zavrzi ideje samo zato, ker se zdi drugačna od običajnih. Nekdo bo navdušen nad tvojim pogledom na svet.

Ribi

Danes boš našla lepoto v drobnih trenutkih. Miren pogovor, prijazna beseda ali trenutek v naravi ti bodo napolnili srce. Zvečer si dovoli sanjati na veliko – nekatere želje so bližje uresničitvi, kot se zdi.

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