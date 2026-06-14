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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, biki morajo poslušati srce

N. Č.
14. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste začutili potrebo po tem, da nekoliko upočasnite tempo. Ne bojte se prepustiti dnevu brez natančnega načrta. V ljubezni vas lahko razveseli iskrena pozornost nekoga, ki vam veliko pomeni.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja vam prinaša občutek topline in povezanosti. Čas, preživet z družino ali prijatelji, bo imel poseben pomen. Poslušajte svoje srce, saj vas vodi v pravo smer.

Dvojčka

Danes boste polni zanimivih idej in želje po pogovoru. Nek naključen pogovor lahko razkrije nekaj, česar še niste vedeli. Večer bo primeren za smeh, druženje in lahkotne trenutke.

Rak

Čustva bodo nežna, a močna. Dovolite si pokazati svojo ranljivo plat, saj boste s tem okrepili pomemben odnos. Dan je odličen za ustvarjanje lepih spominov.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša energija bo privlačila ljudi okoli vas. Čeprav boste želeli prevzeti pobudo, danes poskusite tudi prisluhniti drugim. Nekdo vam bo zaupal nekaj pomembnega.

Devica

Nedelja vas spodbuja, da si vzamete čas zase. Ne obremenjujte se z malenkostmi, ki jih ne morete nadzorovati. Miren sprehod ali trenutek tišine vam bo zelo koristil.

Tehtnica

Pred vami je dan prijetnih srečanj in lepih besed. Vaš naravni čut za harmonijo bo pomagal zgladiti morebitne nesporazume. Ljubezen bo pokazala svojo nežnejšo plat.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste bolj opazovalka kot običajno. Prav v tišini boste našli odgovore, ki jih iščete. Na področju odnosov se obeta prijetno presenečenje.

Strelec

Želja po svobodi in novih doživetjih bo močna. Če imate možnost za spontani izlet ali spremembo načrtov, jo izkoristite. Sreča spremlja pogumne.

Kozorog

Nedelja bo idealna za urejanje misli in pripravo na nov teden. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost in iskrenost. V večernih urah si privoščite nekaj, kar vas resnično veseli.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša domišljija bo danes brez meja. Ne prezrite nenavadnih idej, saj se med njimi skriva nekaj zelo zanimivega. V ljubezni bo pomembna odprta komunikacija.

Ribi

Občutljivost in intuicija bosta vaši zaveznici. Danes boste znali prepoznati, kdo je iskren in kdo ne. Topel pogovor vam bo polepšal večer.

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