Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo

N. Č.
14. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna zagona in pripravljena narediti korak naprej tam, kjer si še včeraj oklevala. Nekdo bo presenečen nad tvojo odločnostjo. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko razjasni stare dvome.

Ni načrtno izbrala mlajšega partnerja, njuna ljubezen se je zgodila spontano

Bik

Četrtek ti prinaša mirnejši tempo in potrebo po udobju. Dobro se boš počutila v znanem okolju in med ljudmi, ki jim zaupaš. Na področju financ bodi nekoliko bolj previdna pri impulzivnih nakupih.

Brez sramu pokazala strije in poslala močno sporočilo

Dvojčka

Dan bo živahen in poln komunikacije. Telefonski klic ali sporočilo ti lahko polepša razpoloženje. Nekdo bo iskal tvojo pozornost bolj, kot si priznava. Proti večeru si vzemi čas za sprostitev.

Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja

Rak

Danes boš bolj občutljiva za energijo drugih ljudi, zato se izogibaj nepotrebnim konfliktom. V službi ali doma te čaka manjša sprememba načrtov, ki pa se bo na koncu izkazala za koristno.

Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan

Lev

Tvoja samozavest bo nalezljiva. Dober dan za nastope, predstavitve ali pomembne pogovore. V ljubezni boš želela več iskrenosti in topline. Nekdo te opazuje z občudovanjem.

Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom

Devica

Dan bo primeren za urejanje stvari, ki si jih dolgo odlagala. Tvoja natančnost bo danes še posebej cenjena. V osebnih odnosih ne analiziraj vsega preveč včasih je dovolj, da preprosto začutiš.

Tako je videti Nušino življenje v Dubaju

Tehtnica

Četrtek prinaša prijetne trenutke v družbi ljudi, ki te sproščajo. Nekdo ti bo namenil lepo gesto ali kompliment. Če razmišljaš o spremembi videza ali rutine, je danes pravi trenutek za prvi korak.

Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Hitro boš prepoznala, komu lahko zaupaš in komu ne. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, kar bo prebudilo močna čustva.

Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke

Strelec

Dan bo poln želje po gibanju, raziskovanju in novih idejah. Rutina te bo hitro začela dolgočasiti. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo priložnost, povezano s prihodnostjo ali potovanjem.

Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala

Kozorog

Danes boš osredotočena na cilje in obveznosti, vendar ne pozabi tudi nase. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot pokaže. Večer bo primeren za mir in odmik od vsakodnevnega hrupa.

Urška Gros iz Kmetije razkrila, da je znova noseča

Vodnar

Tvoja domišljija in izvirnost bosta danes v ospredju. Dober dan za ustvarjalne projekte, nova poznanstva ali spontana doživetja. V ljubezni te lahko preseneti nekdo, od katerega tega nisi pričakovala.

Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca

Ribi

Četrtek bo čustveno nežen in nekoliko zasanjan. Dobro se boš počutila v mirnem okolju ali ob ljudeh, ki te razumejo brez veliko besed. Poslušaj svoje občutke danes te ne bodo zavedli.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
