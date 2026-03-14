Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo

Oven

Sobota prinaša več lahkotnosti in željo po gibanju. Dan je odličen za izlet, šport ali srečanje s prijatelji. Nekdo lahko danes občuduje tvojo energijo in dobro voljo. Poskusi slediti temu, kar te res veseli.

Preberi še Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"

Bik

Danes boš svojo pozornost namenila ljudem, ki jih imaš najraje. Privošči razvajanje sebi in svojim bližnjim, prav tako pa izkoristi dan tudi za nekaj trenutkov v naravi.

Preberi še Zato so skrivali princesino nosečnost

Dvojčka

Sobota bo družabna in polna pogovorov. Lahko se zgodi nepričakovano srečanje ali zanimiva novica. Tvoja radovednost te lahko pripelje do ideje, ki jo boš želela raziskati tudi v prihodnjih dneh.

Preberi še Skupaj sta preživela noč, jutro ji je prineslo vrtnico

Rak

Danes si lahko bolj usmerjena v dom in družino. Nek pogovor lahko prinese več topline ali razumevanja. Dobro se boš počutila, če narediš nekaj prijetnega zase ali za ljudi, ki jih imaš rada.

Preberi še Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?

Lev

Sobota ti prinaša dobro razpoloženje in več samozavesti. Če imaš načrte za druženje ali izhod, se lahko razvije zelo prijeten večer. Nekdo lahko pokaže posebno zanimanje zate.

Preberi še Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20

Devica

Danes boš morda želela nekoliko upočasniti tempo. Sobota je dobra za urejanje stvari doma ali za dejavnosti, ki te pomirjajo. Ob koncu dneva si privošči nekaj, kar te sprosti.

Preberi še Katero supermoč bi izbrali tekmovalci Kmetije?

Tehtnica

Sobota prinaša več družabne energije. Lahko dobiš povabilo ali idejo za spontano srečanje. Dan je primeren za prijetne pogovore, smeh in ustvarjanje lepih trenutkov.

Preberi še Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi

Škorpijon

Danes boš nekoliko bolj zadržana, a zelo opazna. Lahko opaziš stvari, ki jih drugi spregledajo. V pogovoru z nekom lahko pride do zanimivega razkritja ali novega razumevanja.

Preberi še Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece

Strelec

Sobota te lahko spodbudi k nečemu novemu. Morda boš želela obiskati nov kraj, poskusiti novo dejavnost ali spoznati nove ljudi. Tvoja odprtost bo danes prinesla veliko dobre energije.

Preberi še Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko

Kozorog

Danes boš želela občutek stabilnosti in miru. Dobro se boš počutila ob preprostih načrtih in prijetni družbi. Nekdo lahko pokaže, da zelo ceni tvojo zanesljivost.

Preberi še Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

Vodnar

Sobota bo prinesla zanimive ideje in nepričakovane pogovore. Nekdo te lahko navdihne s svojim pogledom na svet. Poskusi biti odprta za spontane načrte.

Preberi še Ta lepotica je umrla pri 36 letih

Ribi

Čaka te čudovit dan, obarvan z družinskimi trenutki. Vse bo točno tako, kot mora biti ter občutila boš občutek topline in ljubezni. Obkrožena z najdražjimi boš preživela lep dan.