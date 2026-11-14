Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati

Oven
Sobota vas spodbuja, da stopite iz rutine. Nekdo vas bo povabil k nečemu, česar običajno ne bi izbrale, a prav tam vas čaka prijetno presenečenje. V ljubezni bo pomembna spontanost.
Bik
Dan bo kot ustvarjen za uživanje v drobnih radostih. Dobra hrana, prijetna družba in nekaj trenutkov miru vam bodo napolnili baterije. Nekdo vam bo namenil lepo pozornost, ki vam bo polepšala dan.
Dvojčka
Dogajanje okoli vas bo živahno, vi pa boste v svojem elementu. Pričakujete lahko zanimive pogovore in srečanja. Nekdo, ki ga že dolgo niste videle, bi se lahko znova pojavil v vašem življenju.
Rak
Danes boste najbolj uživale v krogu najbližjih. Družinski odnosi bodo v ospredju, ob tem pa boste spoznale, kako pomembna je podpora ljudi, ki vas imajo radi. Večer prinaša toplino in zadovoljstvo.
Lev
Vaša energija bo nalezljiva. Kamorkoli boste prišle, boste pritegnile pozornost. Če vas čaka družabni dogodek, boste med najbolj opaženimi. Nekdo bi lahko pokazal zanimanje, ki ga doslej niste opazile.
Devica
Dan vas vabi, da nekoliko upočasnite tempo. Ni treba, da je vse popolno. Če si boste dovolile več sproščenosti, boste ugotovile, da se najlepše stvari zgodijo same od sebe.
Tehtnica
Pred vami so prijetni trenutki, povezani z ljubeznijo ali prijateljstvom. Nek pogovor bo razjasnil situacijo, ki vas je zaposlovala. Samske tehtnice bi lahko doživele zanimivo naključje.
Škorpijon
Vaša odločnost vam bo danes koristila. Če imate pred sabo nalogo, ki se ji že nekaj časa izogibate, jo boste uspešno zaključile. Občutek dosežka vas bo spremljal ves dan.
Strelec
Sobota prinaša avanturističen duh. Tudi če ne boste odpotovale daleč, boste iskale nova doživetja. Dovolite si biti radovedne in slediti trenutnemu navdihu.
Kozorog
Dan bo namenjen premisleku o načrtih za prihodnost. Nekdo vam lahko ponudi zanimiv nasvet ali idejo. V ljubezni boste cenile iskrenost bolj kot velike besede.
Vodnar
V ospredju bodo odnosi. Nekdo vas bo presenetil z nepričakovano gesto ali povabilom. Odprite se novim možnostim, saj vas lahko čakajo zanimivi preobrati.
Ribi
Poslušajte svojo intuicijo, saj vas ne bo zavedla. Dan je ugoden za ustvarjalnost, sprostitev in trenutke zase. Nekaj, kar vas je v zadnjih dneh skrbelo, bo videti precej manj zapleteno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV