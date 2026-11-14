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Horoskop

Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati

N. Č.
14. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Sobota vas spodbuja, da stopite iz rutine. Nekdo vas bo povabil k nečemu, česar običajno ne bi izbrale, a prav tam vas čaka prijetno presenečenje. V ljubezni bo pomembna spontanost.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo kot ustvarjen za uživanje v drobnih radostih. Dobra hrana, prijetna družba in nekaj trenutkov miru vam bodo napolnili baterije. Nekdo vam bo namenil lepo pozornost, ki vam bo polepšala dan.

Dvojčka

Dogajanje okoli vas bo živahno, vi pa boste v svojem elementu. Pričakujete lahko zanimive pogovore in srečanja. Nekdo, ki ga že dolgo niste videle, bi se lahko znova pojavil v vašem življenju.

Rak

Danes boste najbolj uživale v krogu najbližjih. Družinski odnosi bodo v ospredju, ob tem pa boste spoznale, kako pomembna je podpora ljudi, ki vas imajo radi. Večer prinaša toplino in zadovoljstvo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša energija bo nalezljiva. Kamorkoli boste prišle, boste pritegnile pozornost. Če vas čaka družabni dogodek, boste med najbolj opaženimi. Nekdo bi lahko pokazal zanimanje, ki ga doslej niste opazile.

Devica

Dan vas vabi, da nekoliko upočasnite tempo. Ni treba, da je vse popolno. Če si boste dovolile več sproščenosti, boste ugotovile, da se najlepše stvari zgodijo same od sebe.

Tehtnica

Pred vami so prijetni trenutki, povezani z ljubeznijo ali prijateljstvom. Nek pogovor bo razjasnil situacijo, ki vas je zaposlovala. Samske tehtnice bi lahko doživele zanimivo naključje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša odločnost vam bo danes koristila. Če imate pred sabo nalogo, ki se ji že nekaj časa izogibate, jo boste uspešno zaključile. Občutek dosežka vas bo spremljal ves dan.

Strelec

Sobota prinaša avanturističen duh. Tudi če ne boste odpotovale daleč, boste iskale nova doživetja. Dovolite si biti radovedne in slediti trenutnemu navdihu.

Kozorog

Dan bo namenjen premisleku o načrtih za prihodnost. Nekdo vam lahko ponudi zanimiv nasvet ali idejo. V ljubezni boste cenile iskrenost bolj kot velike besede.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

V ospredju bodo odnosi. Nekdo vas bo presenetil z nepričakovano gesto ali povabilom. Odprite se novim možnostim, saj vas lahko čakajo zanimivi preobrati.

Ribi

Poslušajte svojo intuicijo, saj vas ne bo zavedla. Dan je ugoden za ustvarjalnost, sprostitev in trenutke zase. Nekaj, kar vas je v zadnjih dneh skrbelo, bo videti precej manj zapleteno.

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