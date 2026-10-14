Dnevni horoskop: Vodnarje čaka preobrat, škorpijoni težko skrivajo svoja čustva

Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni narediti prvi korak tam, kjer ste doslej oklevali. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil marsikatero dilemo. Zvečer si vzemite čas zase.

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Bik

Pred vami je dan, ko bo potrpežljivost vaša največja prednost. Nekdo bo od vas pričakoval nasvet ali pomoč. V ljubezni ne hitite z zaključki, saj še nimate vseh informacij.

Dvojčka

Telefon bo danes zvonil pogosteje kot običajno. Obeta se zanimivo sporočilo ali srečanje, ki vam bo izboljšalo razpoloženje. V službi bodite pozorni na podrobnosti.

Rak

Vaša intuicija bo izjemno močna. Če imate občutek, da morate nekomu zaupati ali se nečesa lotiti drugače, ji sledite. Večer prinaša prijetne trenutke v krogu bližnjih.

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Lev

Danes boste v središču pozornosti, četudi tega ne boste načrtovali. Nekdo občuduje vašo samozavest bolj, kot si mislite. Izkoristite dan za pogumne odločitve.

Devica

Poskusite opustiti potrebo po popolnosti. Nekatere stvari se bodo razvile bolje, če jim boste pustili nekaj svobode. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje.

Tehtnica

Dan bo obarvan z romantiko in lepimi besedami. Če ste v razmerju, se obeta več bližine. Samske tehtnice pa lahko nekdo preseneti z nepričakovano pozornostjo.

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Škorpijon

Danes boste težko skrivali svoja čustva. Kar je bilo dolgo potisnjeno v ozadje, bo prišlo na površje. Iskrenost bo prinesla olajšanje in nove odgovore.

Strelec

Pred vami je dan novih idej in navdiha. Dobra novica vas lahko spodbudi, da začnete razmišljati o spremembi, o kateri sanjate že nekaj časa. Zaupajte si.

Kozorog

Nekdo bo opazil vaš trud in vztrajnost. Čeprav imate občutek, da napredujete počasi, ste bližje cilju, kot mislite. Zvečer si privoščite trenutek sprostitve.

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Vodnar

Danes boste želeli več svobode in manj omejitev. Če vas nekaj duši, boste našli pogum, da to tudi poveste. Ljubezensko področje prinaša zanimiv preobrat.

Ribi

Vaša nežna narava bo danes nekomu v veliko oporo. Ne podcenjujte vpliva, ki ga imate na ljudi okoli sebe. Večer je idealen za sanjarjenje, ustvarjanje ali romantične trenutke.