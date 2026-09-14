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Horoskop

Dnevni horoskop: Device bodo zanesljive, vodnarji potrebujejo prostor

N. Č.
14. 09. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Začetek tedna bo od tebe zahteval precej odločnosti. Nekdo bo skušal preložiti svojo odgovornost nate, vendar tega ne boš dovolila. Pri delu boš uspešna predvsem takrat, ko boš jasno povedala, kaj želiš. V ljubezni se obeta zanimiv pogovor, ki ti bo dal misliti.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš želela predvsem občutek stabilnosti. Nekaj, kar je bilo v zadnjih dneh negotovo, se bo začelo postavljati na svoje mesto. Pri denarju se izogni nepotrebnemu zapravljanju. V odnosu bo pomembna majhna gesta, ki ti bo pokazala, da nekomu veliko pomeniš.

Dvojčka

Čaka te precej dinamičen dan. Telefonski klic ali sporočilo bo spremenilo tvoje načrte, vendar se zaradi tega ne boš preveč razburjala. Pri delu boš imela dobro idejo, ki jo bodo opazili tudi drugi. V ljubezni pa ne išči skritih pomenov tam, kjer jih morda ni.

Rak

Danes boš bolj občutljiva in hitro boš opazila spremembe v vedenju drugih. Ne dovoli, da bi te ena neprijetna pripomba spravila v slabo voljo. V družinskem krogu se lahko razreši nekaj, kar je že nekaj časa povzročalo napetost. Zvečer boš potrebovala mir in počitek.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes prišla še posebej do izraza. Na delovnem mestu lahko prevzameš pobudo in pokažeš, kaj znaš. Nekdo, ki te je do zdaj jemal nekoliko zlahka, bo spremenil mnenje o tebi. V ljubezni boš želela več pozornosti in tudi sama jo boš pripravljena ponuditi.

Devica

Danes boš imela občutek, da moraš urediti sto stvari naenkrat. Ne obremenjuj se z malenkostmi in ne zahtevaj od sebe popolnosti. Na poslovnem področju boš naredila dober vtis s svojo zanesljivostjo. V ljubezni pa bo iskren pogovor odpravil nekaj nepotrebnih dvomov.

Tehtnica

Nekdo bo od tebe pričakoval odločitev, ki je še nisi pripravljena sprejeti. Ne pusti se priganjati. Danes boš veliko bolj jasno videla, kaj ti ustreza in česa ne želiš več v svojem življenju. V ljubezni se lahko pojavi prijetna priložnost za zbližanje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš zelo dobro vedela, kdo ti želi dobro in kdo ne. Tvoja intuicija bo izjemno močna. Pri delu se lahko pojavi manjša napetost, vendar jo boš rešila brez večjih težav. Na ljubezenskem področju te lahko preseneti nepričakovana izjava osebe, ki ti je pomembna.

Strelec

Rutina ti danes ne bo najbolj ustrezala. Želela boš nekaj novega, drugačnega in bolj spontanega. Če se pojavi priložnost za druženje ali kratek izlet, jo sprejmi. Na ljubezenskem področju se lahko začne zanimiva zgodba, ki bo sprva delovala povsem nedolžno.

Kozorog

Pred tabo je produktiven dan. Čeprav boš imela precej obveznosti, boš do večera zadovoljna z opravljenim. Nekdo bo opazil tvojo vztrajnost in ti ponudil zanimivo možnost za naprej. V zasebnem življenju pa poskusi pokazati tudi svojo nežnejšo stran.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes se lahko pojavi priložnost, ki je sprva ne boš vzela resno. Dobro premisli, preden jo zavrneš, saj bi ti lahko prinesla več, kot pričakuješ. V odnosih boš potrebovala nekaj več prostora zase. Oseba, ki te ima rada, bo to razumela.

Ribi

Tvoje razpoloženje bo danes precej nihalo, vendar se bo proti popoldnevu izboljšalo. Nekdo ti bo namenil pozornost, ki ti bo zelo prijala. Pri delu se ne zapletaj v tuje težave. V ljubezni pa se bo pokazalo, da je določena oseba do tebe bolj čustveno navezana, kot si mislila.

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