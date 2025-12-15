Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi

Oven

Začenjaš teden z močnim občutkom nadzora. Nekdo te bo prosil za pomoč – z veseljem jo boš ponudila in si s tem odprla nova vrata.

Bik

Dan bo nekoliko počasnejši, kot bi želela, a to ti bo omogočilo, da urediš misli. Zvečer se ti obeta prijeten občutek zadovoljstva zaradi nečesa majhnega, a pomembnega.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes na vrhuncu. Pričakuj zanimiv pogovor, ki ti bo dal nov zagon. Pazljivo prisluhni intuiciji – danes ti lahko veliko pove.

Rak

Začetek tedna bo čustveno intenziven, a na pozitiven način. Nekdo ti bo izkazal podporo, ki ti bo polepšala dan. Večer bo kot nalašč za nežno umiritev.

Lev

Dan ti bo prinesel priložnost, da se pokažeš v najboljši luči. Tvoj pogum bo nagrajen. Sprejmi kompliment, ki ga boš prejela – zaslužiš si ga.

icon-expand Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Devica

Dan boš začela z željo po urejenosti. Nek nepričakovan preobrat te ne bo zmotil, temveč te bo vodil k bolj učinkoviti rešitvi. Danes imaš izjemen fokus.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Morda bo potreben iskren pogovor, a ta bo prinesel olajšanje. Večer ti bo podaril harmonijo, ki jo potrebuješ.

Škorpijon

Dan bo poln močne energije. Nekdo te bo navdihnil in spodbudil k nečemu novemu. Pusti, da te vodi tvoj notranji kompas.

Strelec

Dan bo lahkoten, igriv in poln optimizma. Popoldne se lahko pojavi zanimiva priložnost, ki jo bo vredno raziskati. Razmišljanje bo drzno in jasno.

Kozorog

Začenjaš teden z odločnostjo. Z lahkoto boš opravila naloge, ki te čakajo, in s tem pridobila občutek notranje moči. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost.

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes drzne in sveže. Nekdo jih bo sprejel z navdušenjem. Dan je kot nalašč za kreativno načrtovanje ali prijeten korak iz rutine.

Ribi

Dan bo obarvan z nežnostjo in rahlo nostalgijo. Pričakuješ lahko topel stik ali prijazno gesto, ki te razneži. Sledi notranjemu toku – pelje te v pravo smer.