Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi

Oven
Začenjaš teden z močnim občutkom nadzora. Nekdo te bo prosil za pomoč – z veseljem jo boš ponudila in si s tem odprla nova vrata.
Bik
Dan bo nekoliko počasnejši, kot bi želela, a to ti bo omogočilo, da urediš misli. Zvečer se ti obeta prijeten občutek zadovoljstva zaradi nečesa majhnega, a pomembnega.
Dvojčka
Tvoja komunikacija bo danes na vrhuncu. Pričakuj zanimiv pogovor, ki ti bo dal nov zagon. Pazljivo prisluhni intuiciji – danes ti lahko veliko pove.
Rak
Začetek tedna bo čustveno intenziven, a na pozitiven način. Nekdo ti bo izkazal podporo, ki ti bo polepšala dan. Večer bo kot nalašč za nežno umiritev.
Lev
Dan ti bo prinesel priložnost, da se pokažeš v najboljši luči. Tvoj pogum bo nagrajen. Sprejmi kompliment, ki ga boš prejela – zaslužiš si ga.
Devica
Dan boš začela z željo po urejenosti. Nek nepričakovan preobrat te ne bo zmotil, temveč te bo vodil k bolj učinkoviti rešitvi. Danes imaš izjemen fokus.
Tehtnica
V ospredju bodo odnosi. Morda bo potreben iskren pogovor, a ta bo prinesel olajšanje. Večer ti bo podaril harmonijo, ki jo potrebuješ.
Škorpijon
Dan bo poln močne energije. Nekdo te bo navdihnil in spodbudil k nečemu novemu. Pusti, da te vodi tvoj notranji kompas.
Strelec
Dan bo lahkoten, igriv in poln optimizma. Popoldne se lahko pojavi zanimiva priložnost, ki jo bo vredno raziskati. Razmišljanje bo drzno in jasno.
Kozorog
Začenjaš teden z odločnostjo. Z lahkoto boš opravila naloge, ki te čakajo, in s tem pridobila občutek notranje moči. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost.
Vodnar
Tvoje ideje bodo danes drzne in sveže. Nekdo jih bo sprejel z navdušenjem. Dan je kot nalašč za kreativno načrtovanje ali prijeten korak iz rutine.
Ribi
Dan bo obarvan z nežnostjo in rahlo nostalgijo. Pričakuješ lahko topel stik ali prijazno gesto, ki te razneži. Sledi notranjemu toku – pelje te v pravo smer.
