Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni

N. Č.
15. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja te bo upočasnila bolj, kot bi si želela. Telo in um bosta zahtevala počitek. Če boš poslušala ta ritem, boš zvečer veliko bolj zadovoljna. V odnosih bo pomembno, da ne siliš z energijo naprej.

Slovenska političarka je v sorodu s to slavno igralko
Preberi še
Slovenska političarka je v sorodu s to slavno igralko

Bik

Dan bo kot ustvarjen za užitek. Hrana, dobra družba in toplina doma bodo tvoj recept za srečo. Nekdo ti bo pokazal naklonjenost na zelo preprost, a lep način. Dovoli si uživati brez slabe vesti.

Bila je njegova največja opora vse do smrti
Preberi še
Bila je njegova največja opora vse do smrti

Dvojčka

Tvoje misli bodo nemirne, a srce bo iskalo mir. Lahko pride do pogovora, ki bo razjasnil nekaj starega. Ne beži pred tišino – danes ima veliko povedati.

Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Preberi še
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno

Rak

Čustva bodo mehka in nežna. Idealna nedelja za bližino, objeme in iskrene pogovore. Če si sama, se lahko spomniš nekoga iz preteklosti. Vprašaj se, ali to res nekaj pomeni ali le potrebo po varnosti.

Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Preberi še
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu

Lev

Dan bo bolj umirjen kot tvoj običajni tempo. V ospredju bo dom, ne oder. Nekdo bo potreboval tvojo pozornost in toplino. Če jo daš iz srca, se boš tudi sama počutila bolj izpolnjeno.

Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Preberi še
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?

Devica

Nedelja bo namenjena urejanju – ne nujno prostora, ampak misli. Dobro boš razumela, kaj moraš pustiti za sabo. Majhna odločitev danes lahko prinese velik notranji mir.

Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Preberi še
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?

Tehtnica

V odnosih boš iskala ravnotežje. Nekdo bo želel več tvoje bližine, ti pa boš želela več prostora. Ključ bo v iskrenosti. Dan je dober za romantičen sprehod ali tiho bližino.

Slavna 'Baby' objavila fotografijo, na kateri pri 65. pozira v kopalkah
Preberi še
Slavna 'Baby' objavila fotografijo, na kateri pri 65. pozira v kopalkah

Škorpijon

Notranji občutki bodo močni. Lahko pride do globokega pogovora ali pa do spoznanja, ki ti bo odprlo oči. Ne boj se resnice – danes te ne bo ranila, ampak osvobodila.

Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Preberi še
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi

Strelec

Dan bo prijazen in lahkoten, če si ga boš dovolila takšnega. Nekdo te bo razveselil s preprosto gesto. Idealna nedelja za druženje ali krajši izlet, tudi če je le do bližnje kavarne.

Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Preberi še
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku

Kozorog

Tvoja odgovorna plat bo hotela nekaj narediti koristnega, a srce bo hotelo počivati. Najdi srednjo pot. Danes boš cenila stabilnost in tišino bolj kot velike besede.

31-letnik je zapeljal eno izmed najlepših žensk na svetu
Preberi še
31-letnik je zapeljal eno izmed najlepših žensk na svetu

Vodnar

Dan bo nekoliko čuden, a zanimiv. Lahko pride do nepričakovane misli ali ideje, ki ti bo spremenila pogled na neko situacijo. V ljubezni boš želela več pristnosti in manj mask.

Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Preberi še
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna

Ribi

Nedelja bo nežna, sanjava in polna občutkov. Glasba, film ali sprehod ob vodi ti bodo dobro deli. Nekdo ti bo pokazal, da te vidi bolj, kot si mislila.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517