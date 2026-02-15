Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni

Oven

Nedelja te bo upočasnila bolj, kot bi si želela. Telo in um bosta zahtevala počitek. Če boš poslušala ta ritem, boš zvečer veliko bolj zadovoljna. V odnosih bo pomembno, da ne siliš z energijo naprej.

Bik

Dan bo kot ustvarjen za užitek. Hrana, dobra družba in toplina doma bodo tvoj recept za srečo. Nekdo ti bo pokazal naklonjenost na zelo preprost, a lep način. Dovoli si uživati brez slabe vesti.

Dvojčka

Tvoje misli bodo nemirne, a srce bo iskalo mir. Lahko pride do pogovora, ki bo razjasnil nekaj starega. Ne beži pred tišino – danes ima veliko povedati.

Rak

Čustva bodo mehka in nežna. Idealna nedelja za bližino, objeme in iskrene pogovore. Če si sama, se lahko spomniš nekoga iz preteklosti. Vprašaj se, ali to res nekaj pomeni ali le potrebo po varnosti.

Lev

Dan bo bolj umirjen kot tvoj običajni tempo. V ospredju bo dom, ne oder. Nekdo bo potreboval tvojo pozornost in toplino. Če jo daš iz srca, se boš tudi sama počutila bolj izpolnjeno.

Devica

Nedelja bo namenjena urejanju – ne nujno prostora, ampak misli. Dobro boš razumela, kaj moraš pustiti za sabo. Majhna odločitev danes lahko prinese velik notranji mir.

Tehtnica

V odnosih boš iskala ravnotežje. Nekdo bo želel več tvoje bližine, ti pa boš želela več prostora. Ključ bo v iskrenosti. Dan je dober za romantičen sprehod ali tiho bližino.

Škorpijon

Notranji občutki bodo močni. Lahko pride do globokega pogovora ali pa do spoznanja, ki ti bo odprlo oči. Ne boj se resnice – danes te ne bo ranila, ampak osvobodila.

Strelec

Dan bo prijazen in lahkoten, če si ga boš dovolila takšnega. Nekdo te bo razveselil s preprosto gesto. Idealna nedelja za druženje ali krajši izlet, tudi če je le do bližnje kavarne.

Kozorog

Tvoja odgovorna plat bo hotela nekaj narediti koristnega, a srce bo hotelo počivati. Najdi srednjo pot. Danes boš cenila stabilnost in tišino bolj kot velike besede.

Vodnar

Dan bo nekoliko čuden, a zanimiv. Lahko pride do nepričakovane misli ali ideje, ki ti bo spremenila pogled na neko situacijo. V ljubezni boš želela več pristnosti in manj mask.

Ribi

Nedelja bo nežna, sanjava in polna občutkov. Glasba, film ali sprehod ob vodi ti bodo dobro deli. Nekdo ti bo pokazal, da te vidi bolj, kot si mislila.