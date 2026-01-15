Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase

N. Č.
15. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan te bo nežno potisnil iz cone udobja. Nekdo bo od tebe pričakoval več iskrenosti, kot si vajena, a prav to bo okrepilo odnos. V ljubezni bodi pogumna, pri delu pa potrpežljiva. Zvečer si vzemi čas samo zase.

Bik

Danes boš hrepenela po miru in stabilnosti. Če boš poslušala svojo intuicijo, se bo vse postavilo na svoje mesto. Finančna odločitev, ki se ti je zdela negotova, bo dobila jasnejšo obliko. Razvajaj se brez slabe vesti.

Dvojčka

Posvetila se boš družini in zdravju. Skrbi zase in poslušaj nasvete svojih bližnjih. Ne zanemari majhnih znakov, ki imajo lahko velik vpliv.

Rak

Danes se boš oprla na prijatelja. Prejela boš dragocen nasvet in dobila drugačen pogled na svet. Bodi hvaležna za vse, kar imaš.

Lev

Tvoja samozavest bo nalezljiva. Dan je kot nalašč za to, da stopiš v ospredje in pokažeš, kaj znaš. V odnosih boš želela več pozornosti – povej to jasno, a nežno. Nekdo te opazuje z občudovanjem.

Devica

Danes boš imela občutek, da moraš imeti vse pod nadzorom. Poskusi malo popustiti. Red boš našla tudi v spontanosti. Zdravje in telo ti bosta hvaležna za majhno spremembo rutine.

Tehtnica

Energija dneva ti prinaša harmonijo, a le, če boš iskrena do sebe. Ne prilagajaj se preveč drugim. Ljubezen bo lahkotna, morda celo igriva. Lep dan za estetiko, umetnost ali prijeten zmenek.

Škorpijon

Intenzivnost bo tvoja spremljevalka. Nek pogovor lahko razkrije resnico, ki si jo slutila. Ne boj se globine – tam si doma. Strast se bo prepletala z ranljivostjo, kar bo odnosom dalo novo moč.

Strelec

Želja po svobodi bo danes močna. Če se počutiš ujeto, je to znak, da potrebuješ nov navdih, ne pobega. Kratek izlet, načrt ali sanjarjenje o prihodnosti ti bo povrnilo iskrico.

Kozorog

Odgovornosti bodo na prvem mestu, a danes boš znala najti tudi zadovoljstvo v opravljenem delu. Nekdo bo opazil tvoj trud. V ljubezni se odpri malo bolj – ni ti treba biti vedno močna.

Vodnar

Dan bo nenavaden, a prav to ti bo všeč. Presenetila boš sebe in druge z drugačnim pogledom na star problem. Prijateljstvo se lahko nepričakovano poglobi v nekaj več. Sledi svoji edinstvenosti.

Ribi

Ponovno boš podlegla pritisku in pustila, da ti majhna nevšečnost uniči dan. Vzemi to kot lekcijo in poskušaj omejiti vpliv drugih na tvoje mentalno zdravje.

