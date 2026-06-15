Dnevni horoskop: Device čaka produktiven dan, ribe so povezane s svojimi občutki

Oven

Teden začenjate z veliko energije in odločnosti. Danes boste hitro opazili priložnost tam, kjer je drugi ne bodo. V službi ali pri vsakodnevnih opravkih zaupajte svoji pobudi, v ljubezni pa ne pozabite na nežne besede.

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Bik

Ponedeljek vam prinaša občutek varnosti in željo po urejenosti. Določena zadeva, ki vas je v zadnjih dneh skrbela, se bo začela razvijati v pravo smer. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost bolj, kot si mislite.

Dvojčka

Vaš um bo danes izredno hiter in poln idej. Dober dan je za sestanke, pogovore in sklepanje novih poznanstev. Ne podcenjujte moči naključnega srečanja – lahko vam odpre zanimiva vrata.

Rak

Danes boste bolj občutljivi na razpoloženje ljudi okoli sebe. Ne prevzemajte vseh skrbi nase. Posvetite pozornost tudi svojim potrebam, saj boste le tako ohranili notranje ravnovesje.

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Lev

Ponedeljek vam ponuja priložnost, da zasijete na področju, kjer ste v zadnjem času dvomili vase. Vaša samozavest bo nalezljiva. Nekdo vas bo opazil zaradi vaše iskrenosti in poguma.

Devica

Pred vami je produktiven dan. Organizacija, načrtovanje in reševanje podrobnosti vam bodo šli odlično od rok. Ob koncu dneva si privoščite trenutek sprostitve in ne razmišljajte preveč o jutri.

Tehtnica

Vaša diplomacija bo danes zelo dragocena. Nek nesporazum boste znali rešiti z nekaj pravimi besedami. Na čustvenem področju se obeta več topline in razumevanja.

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Škorpijon

Intuicija vam bo danes pokazala pravo smer. Čeprav boste želeli imeti vse pod nadzorom, vas bo življenje spodbudilo, da se nekoliko prepustite toku dogodkov. Presenečenje bo prijetno.

Strelec

Začetek tedna bo dinamičen in poln gibanja. Morda boste dobili idejo za nov projekt ali načrt, ki vas bo navdušil. Sledite svojemu navdušenju, saj vas vodi k nečemu dobremu.

Kozorog

Dan bo od vas zahteval nekaj potrpežljivosti, vendar boste prav zaradi nje dosegli največ. Osredotočite se na dolgoročne cilje in ne na manjše ovire. Večer bo prinesel občutek zadovoljstva.

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Vodnar

Ponedeljek bo primeren za sveže zamisli in drugačne rešitve. Vaša ustvarjalnost bo navdušila nekoga iz vaše okolice. Bodite odprti za sodelovanje, saj se lahko razvije v nekaj uspešnega.

Ribi

Danes boste močno povezani s svojimi občutki. Zaupajte intuiciji, še posebej pri odločitvah, ki jih ne morete rešiti zgolj z razumom. Nekdo vam bo pokazal več naklonjenosti, kot ste pričakovali.