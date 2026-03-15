Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan

N. Č.
15. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste polni energije in želje po akciji. Če imate v načrtu pomemben pogovor ali odločitev, je danes pravi trenutek, da naredite prvi korak. V ljubezni bodite nekoliko bolj potrpežljivi – iskren pogovor lahko reši več, kot si mislite.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan vam prinaša potrebo po miru in stabilnosti. Morda boste začutili željo, da nekoliko upočasnite tempo in se posvetite sebi. V odnosih se obeta prijeten trenutek, ki vas bo spomnil, kako pomembna je preprostost.

Dvojčka

Vaša komunikacija bo danes še posebej izrazita. Lahko dobite zanimivo novico ali povabilo, ki vam bo polepšalo dan. Poskusite pa paziti, da ne prevzamete preveč obveznosti naenkrat.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. To je dober dan za razmislek o svojih željah in prihodnjih načrtih. Nekdo v vaši bližini potrebuje vašo podporo, zato bodite pripravljeni prisluhniti.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan prinaša priložnost, da pokažete svojo samozavest in kreativnost. Če se znajdete v središču pozornosti, to sprejmite z nasmehom. V ljubezni je mogoče prijetno presenečenje ali romantičen trenutek.

Devica

Danes boste še posebej organizirani in osredotočeni na podrobnosti. To je odličen dan za urejanje stvari, ki ste jih dolgo odlašali. V osebnih odnosih pa poskusite biti nekoliko bolj spontani.

Tehtnica

Vaša potreba po harmoniji bo danes močna. Morda boste prevzeli vlogo tiste, ki pomirja napetosti v okolici. V ljubezni vas lahko razveseli iskrena gesta, ki vam bo polepšala večer.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo primeren za globlje razmisleke in pogovore. Lahko odkrijete nekaj novega o sebi ali o nekom, ki vam je blizu. Poskusite zaupati svoji intuiciji, saj vas danes ne bo zavedla.

Strelec

Dan prinaša željo po novih doživetjih. Če imate možnost, se podajte na kratek izlet ali poskusite nekaj, česar še niste. Vaša optimistična energija bo nalezljiva in bo pozitivno vplivala tudi na druge.

Kozorog

Danes boste zelo osredotočeni na svoje cilje. Nekdo lahko opazi vaš trud in vam nameni pomembno priznanje. Ne pozabite pa si zvečer vzeti časa tudi za počitek.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaše ideje bodo danes še posebej zanimive in inovativne. Če imate priložnost, jih delite z drugimi – lahko naletite na nepričakovano podporo. V ljubezni se obeta prijeten in sproščen trenutek.

Ribi

Čaka vas prijeten dan. Dobro boste zaznavali razpoloženje ljudi okoli sebe. Dan je primeren za druženje z bližnjimi, smeh, zabavo in dobro hrano.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553