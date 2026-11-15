Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija

Oven

Nedelja vam prinaša svež pogled na situacijo, ki vas je v zadnjih dneh precej zaposlovala. Ko boste nehale iskati popoln odgovor, boste ugotovile, da ga že poznate. Večer je kot nalašč za druženje z ljudmi, ob katerih ste lahko popolnoma svoje.

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Bik

Dan bo umirjen in prijeten. Največ zadovoljstva vam bodo prinesli preprosti trenutki, kot so dolg zajtrk, sprehod ali pogovor z ljubljeno osebo. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite.

Dvojčka

Pred vami je živahna nedelja. Telefonski klic, sporočilo ali nepričakovano srečanje lahko spremeni vaše načrte. Bodite odprte za spontane predloge, saj se v njih skriva nekaj posebnega.

Rak

Danes boste hrepenele po občutku varnosti in topline. Čas, preživet doma ali v krogu družine, vas bo napolnil z energijo. Nekdo od bližnjih vas potrebuje bolj, kot si mislite.

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Lev

Vaša dobra volja bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali vašo družbo in vaše mnenje. Če vas čaka pomemben pogovor, boste znale najti prave besede in pustiti odličen vtis.

Devica

Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo danes nenadoma postalo veliko bolj preprosto. Dovolite si oddih od načrtovanja in analiziranja. Včasih se stvari uredijo tudi brez vašega nadzora.

Tehtnica

V ospredju bodo čustva in odnosi. Nekdo bi vam lahko namenil pozornost, ki ste si je potihoma želele. Če ste v zvezi, si vzemite čas samo za vaju in odložite vsakodnevne skrbi.

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Škorpijon

Nedelja vam prinaša občutek notranje moči. Dan je ugoden za pomembne odločitve in postavljanje meja. Ne bojte se povedati, kaj si želite in česa ne želite več sprejemati.

Strelec

V vas se prebuja želja po nečem novem. Morda boste začele načrtovati potovanje, nov projekt ali spremembo, o kateri razmišljate že dlje časa. Poslušajte svoj nemir, saj vas usmerja naprej.

Kozorog

Dan bo namenjen počasnejšemu ritmu. Namesto obveznosti izberite počitek. Ob koncu dneva boste ugotovile, da ste naredile več zase, kot če bi se ves čas ukvarjale z nalogami.

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Vodnar

Prijateljstvo bo danes v ospredju. Nekdo vam bo dal pomemben nasvet ali vas spomnil na nekaj, kar ste skoraj pozabile. Večer prinaša prijetno presenečenje.

Ribi

Vaša intuicija bo izjemno močna. Če se boste znašle pred izbiro, zaupajte občutku v sebi. Nekaj, kar se je zdelo negotovo, bo dobilo jasnejšo obliko in smer.