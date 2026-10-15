Dnevni horoskop: Vodnarji so radovedni, ribe poslušajo srce

Oven

Danes boš polna energije in želje po novih izzivih. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo podporo, zato ne oklevaj z iskrenim pogovorom. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

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Bik

Četrtek te vabi, da nekoliko upočasniš tempo. Drobne stvari, ki si jih zadnje dni spregledovala, bodo danes zahtevale tvojo pozornost. Večer bo kot nalašč za razvajanje in sprostitev.

Dvojčka

Pred tabo je dan zanimivih pogovorov in novih idej. Nekdo te lahko navduši z nepričakovanim predlogom. Če si samska, bodi pozorna na sporočilo ali stik, ki ga nisi pričakovala.

Rak

Danes bo v ospredju dom in družina. Nekaj, kar te je dolgo obremenjevalo, se bo začelo razpletati v tvojo korist. Zaupaj svoji intuiciji, saj te ne bo pustila na cedilu.

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Lev

Tvoja samozavest bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in nasvete. V službi ali pri projektu se lahko pokaže priložnost, ki je ne gre prezreti.

Devica

Danes boš še posebej osredotočena na finance in prihodnje načrte. Dobra novica ali pozitiven razvoj dogodkov ti lahko povrne občutek varnosti. Ne podcenjuj svojih sposobnosti.

Tehtnica

To je tvoj čas in danes boš še posebej sijala. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga tudi jasno pokazal. Na ljubezenskem področju se odpira možnost za iskren pogovor.

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Škorpijon

Danes si vzemi nekaj časa zase. Morda boš potrebovala oddih od ljudi, ki od tebe ves čas nekaj pričakujejo. Zvečer te lahko preseneti zanimiv uvid ali spoznanje.

Strelec

Pred teboj je družaben dan. Prijatelj ali prijateljica ti lahko pomaga videti situacijo iz povsem druge perspektive. Ne zavrni povabila, ki ga prejmeš v zadnjem trenutku.

Kozorog

Na poslovnem področju boš želela stvari vzeti v svoje roke. Dan je ugoden za pomembne odločitve in načrtovanje prihodnjih korakov. Nekdo bo cenil tvojo vztrajnost.

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Vodnar

Želja po spremembi bo danes močno prisotna. Morda boš začela razmišljati o potovanju, novem hobiju ali celo večji življenjski odločitvi. Sledi svoji radovednosti.

Ribi

Dan prinaša globlje razmisleke in pomembna spoznanja. Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, bo končno postalo bolj razumljivo. V ljubezni poslušaj srce, ne strahov.