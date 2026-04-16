Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo

Oven

Danes boš čutila močno potrebo po tem, da se premakneš naprej. Tvoja energija bo visoka, zato boš brez težav opravila več stvari kot običajno. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj zares čutiš.

Preberi še Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika

Bik

Dan bo primeren za umirjen tempo in nekaj več časa zase. Uživala boš v majhnih stvareh, ki te osrečujejo, in v prijetni družbi. Nekdo ti bo pokazal, da mu pomeniš več, kot si mislila.

Preberi še Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer

Dvojčka

Danes boš zelo komunikativna in polna zanimivih idej. Pogovori bodo tekli gladko, zato je pravi trenutek za pomembne dogovore ali nova poznanstva. Lahko se pojavi nepričakovano sporočilo.

Preberi še Tako lepa je Dejanova partnerka

Rak

Zdi se, da pogrešaš stare čase. Na misel ti prihajajo trenutki iz preteklosti in na čase se zdi, da si popolnoma izgubljena. Nostalgija ni slaba stvar, a pazi, da ne pozabiš na resničnost.

Preberi še Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice

Lev

Dan bo prinesel več pozornosti, kot si jo pričakovala. Tvoja samozavest bo privlačila ljudi okoli tebe in nekdo bo občudoval tvojo energijo. V večernih urah se obeta lep trenutek v ljubezni.

Preberi še Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

Devica

Danes boš želela urediti stvari okoli sebe in imeti vse pod nadzorom. Tvoja natančnost bo danes tvoja največja prednost. Nekdo ti bo hvaležen za tvojo pomoč ali iskrenost.

Preberi še Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad

Tehtnica

Dan bo primeren za iskanje notranjega miru in lepih trenutkov. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, zato bodi pripravljena poslušati. V ljubezni ne skrivaj svojih občutkov.

Preberi še Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?

Škorpijon

Danes boš zelo intuitivna in hitro boš začutila, kaj se skriva za besedami drugih. Tvoja notranja moč bo izrazita. V odnosih se lahko zgodi pogovor, ki bo prinesel več jasnosti.

Škorpijon

Strelec

Dan bo poln želje po novih izkušnjah in spremembah. Če boš imela možnost, naredi nekaj spontanega ali drugačnega. Nekdo ti bo predstavil zanimivo idejo, ki te bo navdušila.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na svoje cilje. Čeprav boš imela veliko dela, boš zadovoljna, ker boš videla rezultate. V večernih urah si vzemi čas za počitek.

Vodnar

Dan bo prinesel nekaj nepričakovanih dogodkov, vendar jih boš znala dobro sprejeti. Tvoja ustvarjalnost bo močna, zato je pravi trenutek za nove načrte. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Preberi še V mini topu pokazala izklesano postavo

Ribi

Danes boš bolj nežna in zasanjana kot običajno. Dobro ti bo del glasba, umetnost ali pogovor z nekom, ki te razume. Nekdo ti bo namenil lepo gesto, ki ti bo polepšala dan.