Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni

N. Č.
16. 08. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš čutila močno potrebo, da nekaj premakneš z mrtve točke. Tvoja odločnost bo nalezljiva, vendar pazi, da ne boš prehitevala drugih. V ljubezni te čaka zanimiv pogovor, ki lahko razkrije več, kot si pričakovala. Zvečer boš zadovoljna, ker si poslušala sebe.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja ti prinaša željo po udobju, lepoti in miru. Privošči si nekaj, kar običajno odlašaš. Na finančnem področju bodi nekoliko previdnejša z impulzivnimi nakupi. V ljubezni boš najbolj cenila preprostost in občutek, da si ob pravi osebi lahko popolnoma sproščena.

Dvojčka

Tvoj telefon bo danes skoraj zagotovo bolj zaposlen kot običajno. Sporočilo ali klic osebe iz preteklosti lahko prebudi zanimive misli. Ne vračaj se avtomatsko nazaj – najprej se vprašaj, ali si se vmes tudi sama spremenila ... Sreča v ljubezni je za ovinkom. 

Rak

Danes boš bolj občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Če bo nekdo poskušal nate prenesti svojo slabo voljo, se umakni brez slabe vesti. Ljubezen ti prinaša nežnost in občutek varnosti. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, morda na zelo preprost način.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes izstopala. Če se pojavi priložnost, da zasiješ, je nikar ne zavrni iz skromnosti. V ljubezni lahko pride do nepričakovanega komplimenta ali pogleda, ki ti bo ostal v mislih. Pusti malo prostora tudi spontanosti.

Devica

Danes si boš želela urediti stvari, ki so se čez teden nakopičile. Ne pretiravaj – ni treba, da je vse popolno. Ena od tvojih najboljših odločitev bo, da nekaj preprosto pustiš pri miru. V odnosih bo iskrenost odprla vrata, ki so bila doslej nekoliko priprta.

Tehtnica

Tvoja družabna stran bo danes še posebej močna. Možno je srečanje, ki se bo zdelo naključno, vendar bo imelo večji pomen, kot boš sprva mislila. Če si v zvezi, si vzemi čas za partnerja. Če si samska, ne zavrni povabila samo zato, ker se ti sprva ne zdi posebno zanimivo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš hitro začutila, kdo je iskren in kdo ne. Zaupaj svoji intuiciji, vendar ne išči skritih pomenov tam, kjer jih morda ni. Na ljubezenskem področju se obeta trenutek močne privlačnosti. Nekdo bo težko skril, da ga zanimaš.

Strelec

Ves dan te bo spremljal občutek, da potrebuješ nekaj novega. Kratek izlet, spontano druženje ali nova ideja ti lahko popolnoma spremeni razpoloženje. V ljubezni bodi pogumna – če ti je nekdo všeč, ni nič narobe, če to pokažeš prva.

Kozorog

Danes boš nekoliko bolj premišljena kot običajno. Nekaj, kar si si želela urediti na hitro, bo zahtevalo še malo potrpežljivosti. Ne skrbi, saj se stvari sestavljajo v tvojo korist. Zvečer ti bo prijal miren pogovor z osebo, ki ji popolnoma zaupaš.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan je kot nalašč za nekaj nenavadnega. Naredi nekaj, česar običajno ne bi, spremeni rutino ali sprejmi nepričakovano povabilo. Prav iz nepredvidljive situacije lahko nastane tvoj najlepši trenutek dneva. V ljubezni te bo privlačila skrivnostnost.

Ribi

Danes boš veliko razmišljala o svojih željah in o tem, kaj si v resnici želiš od odnosa. Ne zmanjšuj svojih pričakovanj samo zato, da bi ugajala nekomu drugemu. Tvoja nežnost je moč, ne slabost. Zvečer te čaka trenutek, ki ti bo vrnil vero v nekaj lepega.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop horoskop znamenja horoskop danes
Horoskop

Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi

Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka prav posebno presenečenje v ljubezni

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovne čaka ljubezenska iskra, komunikacija dvojčkov bo ostra
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, device pa sproščene v ljubezni
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčke čaka ljubezensko presenečenje, ovne pa nesoglasja
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, tehtnice čaka zmenek
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni v ljubezni, dvojčki potrebujejo družbo prijateljic
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčke čaka pomembna novica, tehtnice pa iskren pogovor
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906