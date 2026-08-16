Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni

Oven

Danes boš čutila močno potrebo, da nekaj premakneš z mrtve točke. Tvoja odločnost bo nalezljiva, vendar pazi, da ne boš prehitevala drugih. V ljubezni te čaka zanimiv pogovor, ki lahko razkrije več, kot si pričakovala. Zvečer boš zadovoljna, ker si poslušala sebe.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja ti prinaša željo po udobju, lepoti in miru. Privošči si nekaj, kar običajno odlašaš. Na finančnem področju bodi nekoliko previdnejša z impulzivnimi nakupi. V ljubezni boš najbolj cenila preprostost in občutek, da si ob pravi osebi lahko popolnoma sproščena.

Dvojčka

Tvoj telefon bo danes skoraj zagotovo bolj zaposlen kot običajno. Sporočilo ali klic osebe iz preteklosti lahko prebudi zanimive misli. Ne vračaj se avtomatsko nazaj – najprej se vprašaj, ali si se vmes tudi sama spremenila ... Sreča v ljubezni je za ovinkom.

Rak

Danes boš bolj občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Če bo nekdo poskušal nate prenesti svojo slabo voljo, se umakni brez slabe vesti. Ljubezen ti prinaša nežnost in občutek varnosti. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, morda na zelo preprost način.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes izstopala. Če se pojavi priložnost, da zasiješ, je nikar ne zavrni iz skromnosti. V ljubezni lahko pride do nepričakovanega komplimenta ali pogleda, ki ti bo ostal v mislih. Pusti malo prostora tudi spontanosti.

Devica

Danes si boš želela urediti stvari, ki so se čez teden nakopičile. Ne pretiravaj – ni treba, da je vse popolno. Ena od tvojih najboljših odločitev bo, da nekaj preprosto pustiš pri miru. V odnosih bo iskrenost odprla vrata, ki so bila doslej nekoliko priprta.

Tehtnica

Tvoja družabna stran bo danes še posebej močna. Možno je srečanje, ki se bo zdelo naključno, vendar bo imelo večji pomen, kot boš sprva mislila. Če si v zvezi, si vzemi čas za partnerja. Če si samska, ne zavrni povabila samo zato, ker se ti sprva ne zdi posebno zanimivo.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš hitro začutila, kdo je iskren in kdo ne. Zaupaj svoji intuiciji, vendar ne išči skritih pomenov tam, kjer jih morda ni. Na ljubezenskem področju se obeta trenutek močne privlačnosti. Nekdo bo težko skril, da ga zanimaš.

Strelec

Ves dan te bo spremljal občutek, da potrebuješ nekaj novega. Kratek izlet, spontano druženje ali nova ideja ti lahko popolnoma spremeni razpoloženje. V ljubezni bodi pogumna – če ti je nekdo všeč, ni nič narobe, če to pokažeš prva.

Kozorog

Danes boš nekoliko bolj premišljena kot običajno. Nekaj, kar si si želela urediti na hitro, bo zahtevalo še malo potrpežljivosti. Ne skrbi, saj se stvari sestavljajo v tvojo korist. Zvečer ti bo prijal miren pogovor z osebo, ki ji popolnoma zaupaš.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan je kot nalašč za nekaj nenavadnega. Naredi nekaj, česar običajno ne bi, spremeni rutino ali sprejmi nepričakovano povabilo. Prav iz nepredvidljive situacije lahko nastane tvoj najlepši trenutek dneva. V ljubezni te bo privlačila skrivnostnost.

Ribi

Danes boš veliko razmišljala o svojih željah in o tem, kaj si v resnici želiš od odnosa. Ne zmanjšuj svojih pričakovanj samo zato, da bi ugajala nekomu drugemu. Tvoja nežnost je moč, ne slabost. Zvečer te čaka trenutek, ki ti bo vrnil vero v nekaj lepega.