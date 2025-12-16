Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni

Oven
Danes boš čutila močan zagon, a pazi, da ne pregoriš že dopoldne. Nekdo te bo izzval z besedami – ne reagiraj impulzivno. Zvečer pride priložnost za iskren pogovor, ki ti bo prinesel olajšanje.
Bik
Danes hrepeniš po miru, a okolica te bo malo preizkušala. Ostani zvesta sebi. V ljubezni se lahko zgodi majhna, a pomembna gesta, ki ti bo ogrela srce.
Dvojčka
Misli ti bodo danes letele na vse strani. Zapiši si ideje, ker se med njimi skriva ena zelo dobra. V odnosih bodi jasna – danes ni dan za namige. Nekdo te želi razumeti, če mu to dovoliš.
Rak
Čustva bodo danes globoka, skoraj nostalgična. Spomini se vračajo z razlogom – nekaj je čas, da odpustiš. V službi ali doma boš opora drugim, a ne pozabi tudi nase.
Lev
Danes boš želela sijati, a življenje te bo učilo nežnosti. Ne rabiš dokazovati svoje vrednosti. Ljubezen se skriva v preprostosti – v pogledu, dotiku, tišini.
Devica
Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a ravno spuščanje te bo razbremenilo. Dovoli si, da ni vse popolno. Nekdo bo opazil tvoj trud, tudi če tega ne pove na glas.
Tehtnica
Dan prinaša iskanje ravnotežja med tem, kar želiš, in tem, kar drugi pričakujejo. Ne pozabi: tvoje potrebe štejejo. V ljubezni je možen lep trenutek iskrenosti.
Škorpijon
Intuicija bo danes izjemno močna. Če nekaj čutiš, temu verjemi. Dan je dober za razkrivanje resnic – najprej sebi. Strast in globina gresta danes z roko v roki.
Strelec
Nemir v tebi kliče po spremembi. Morda ne moreš vsega spremeniti danes, lahko pa narediš prvi korak. Dan je ugoden za načrte, potovanja in pogovore o prihodnosti.
Kozorog
Odgovornosti te bodo danes pritiskale, a ne pozabi, zakaj si sploh začela. Dovoli si trenutek ponosa nase. Nekdo ti bo pokazal spoštovanje na tih, a iskren način.
Vodnar
Danes boš razmišljala drugače kot drugi – in prav je tako. Tvoja izvirnost prinaša rešitev. V ljubezni si zaželiš več svobode, a tudi globlje povezanosti.
Ribi
Čaka te naporen dan. Prevzela boš bremena drugih in jih nosila, kot da so tvoja. Pripravljenost na pomoč je brez dvoma dobra lastnost, a pazi, da ne pregoriš na račun drugih, ki morda ne bi naredili enako zate.
