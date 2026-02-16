Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan

Oven

Ponedeljek bo zahteval več zbranosti, kot bi si želela. Hitro boš opazila, da ni vse v tvoji kontroli – in to te lahko spravi v rahlo slabo voljo. Če se ne boš borila proti toku, bo dan minil precej lažje. V odnosih bodi manj impulzivna.

Bik

Dan se bo začel mirno, kar ti bo zelo ustrezalo. Potrebovala boš občutek stabilnosti in jasnosti. Nekdo se bo obrnil nate po nasvet, kar ti bo dalo občutek vrednosti. Ne pozabi poskrbeti tudi zase.

Dvojčka

Misli bodo hitre, pogovori številni. Danes boš v središču dogajanja, čeprav tega nisi načrtovala. Lahko se pojavi nova ideja ali priložnost, ki te bo navdušila. Ne sprejemaj odločitev prehitro, da ne boš kasneje obžalovala.

Rak

Čustva bodo močno vplivala na tvoje razpoloženje. Nekaj te bo spomnilo na preteklost in v tebi odprlo nežna vprašanja. Dovoli si čutiti, a ne ostajaj v starih zgodbah. Danes je dober dan za pogovor, ne za umik vase.

Lev

Ponedeljek ti bo dal priložnost, da pokažeš svojo moč in samozavest. Nekdo bo opazil tvoj trud. V ljubezni boš želela več pozornosti – vprašaj se, ali jo daješ tudi ti.

Devica

Dan bo deloven in konkreten. Vesela boš, da imaš stvari pod nadzorom. Majhna zmaga te bo razveselila bolj, kot pričakuješ. V odnosih boš danes bolj racionalna kot čustvena, kar ti bo celo koristilo.

Tehtnica

Nekdo bo od tebe pričakoval odločitev, ti pa bi najraje še malo tehtala. Ne boj se izbrati poti, ki je dobra zate. Dan bo dober za urejanje odnosov in razjasnitev nesporazumov.

Škorpijon

Intuicija ti bo danes močno pomagala. Nekaj boš razumela brez besed. V ljubezni se lahko zgodi iskren pogovor, ki bo spremenil dinamiko odnosa. Ne skrivaj svojih občutkov.

Strelec

Ponedeljek bo zate bolj lahkoten, kot si mislila. Nekdo te bo spravil v smeh, ko boš to najmanj pričakovala. V službi ali šoli boš učinkovita, če boš delala v svojem ritmu.

Kozorog

Obveznosti te bodo hitro našle. Danes boš imela občutek, da moraš držati vse skupaj. Ne pozabi, da nisi odgovorna za čustva vseh okoli sebe. Zvečer si privošči trenutek zase.

Vodnar

Dan bo nekoliko nepredvidljiv. Lahko pride do spremembe načrtov ali presenetljive novice. Namesto upora poskusi sprejeti tok. V odnosih boš iskala več svobode in razumevanja.

Ribi

Ponedeljek bo čustveno obarvan, a ne težak. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar. To ti bo dalo občutek topline in varnosti. Dan je dober za nežne pogovore in ustvarjalnost.