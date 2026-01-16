Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica

Oven
Danes boš čutila močan notranji zagon, a zvezde te nežno opozarjajo: ni treba hiteti. V službi ali doma se lahko pojavi situacija, kjer bo tvoja potrpežljivost ključna. V ljubezni je čas za iskren pogovor – povej, kaj čutiš, brez olepševanja. Zvečer si privošči trenutek samo zase.
Bik
Petek te vabi k udobju in majhnim radostim. Danes boš še posebej občutljiva na energijo ljudi okoli sebe, zato se obdaj s tistimi, ob katerih se počutiš varno. Na čustvenem področju se lahko prebudi nežna nostalgija. Denarno bodi preudarna – impulzivni nakupi naj počakajo.
Dvojčka
Popolnoma se bo posvetila sama sebi in svojemu zdravju. To je nekaj, na kar si lahko ponosna, svoje nasvete in trike pa lahko deliš z drugimi. Zagotovo bodo hvaležni.
Rak
Ponovno te bo presenetila slaba novica. Zdi se, da si jih zdaj že navajena, a kljub vsemu nikoli ne postane lažje. Opri se na bližnje in ne beži pred svetom. Vsaka težava je lažje rešljiva s pomočjo drugih. Že večkrat se je izkazalo, da ti družba lahko pomaga.
Lev
Danes boš sijala, tudi če se sploh ne boš trudila. Tvoja prisotnost bo opažena. Izkoristi dan za stvari, pri katerih lahko pokažeš svojo ustvarjalnost ali vodstvene sposobnosti. V ljubezni pazi, da ne prevzameš vsega nadzora – včasih je moč tudi v nežnosti.
Devica
Petek ti prinaša potrebo po redu – tako zunaj kot znotraj. Odličen dan za organizacijo, pospravljanje ali zaključevanje odprtih zadev. V odnosih bodi manj kritična do sebe in drugih. Dovolj si – tudi brez popolnosti.
Tehtnica
Dan bo v znamenju ravnovesja in lepote. Privlačile te bodo estetske stvari, umetnost ali narava. V ljubezni se lahko pojavi priložnost za poglobitev odnosa, če boš pripravljena jasno izraziti svoje želje. Zaupaj svoji intuiciji.
Škorpijon
Intenziven dan, poln notranjih uvidov. Lahko se razkrije resnica, ki te bo sprva pretresla, a dolgoročno osvobodila. Ne boj se sprememb – danes delujejo v tvojo korist. Strast v odnosih bo močna, a pazi na ljubosumje.
Strelec
Petek te bo vabil k širini – v mislih, pogovorih in sanjah. Dober dan za učenje ali načrtovanje prihodnjih poti. Nekdo ti lahko ponudi drugačen pogled na situacijo, ki te je mučila. Sprejmi ga odprto.
Kozorog
Danes boš zelo osredotočena in učinkovita. Čeprav si vajena odgovornosti, si dovoli tudi malo lahkotnosti. Nekdo v tvoji bližini potrebuje tvojo podporo – ne z nasveti, temveč s prisotnostjo. Zvečer si privošči mir.
Vodnar
Nenavadne misli in nepričakovani preobrati bodo zaznamovali dan. Ne upiraj se spremembam – prinašajo svežo energijo. V ljubezni bodi zvesta sebi, tudi če to pomeni, da izstopaš. Tvoja drugačnost je tvoja moč.
Ribi
Trudila se boš po svojih najboljših močeh. Tudi če pride do konflikta je pomembno, da ohraniš mirno kri in hitro zgladiš odnose. Dobro se z dobrim vrača, zato ostani potrpežljiva in optimistična, tudi če to ni vedno lahko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV