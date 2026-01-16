Dnevni horoskop: Ovni ne bodo hiteli, rake čaka slaba novica

Oven

Danes boš čutila močan notranji zagon, a zvezde te nežno opozarjajo: ni treba hiteti. V službi ali doma se lahko pojavi situacija, kjer bo tvoja potrpežljivost ključna. V ljubezni je čas za iskren pogovor – povej, kaj čutiš, brez olepševanja. Zvečer si privošči trenutek samo zase.

Preberi še Začenja se Kmetija: to se letošnji tekmovalci

Bik

Petek te vabi k udobju in majhnim radostim. Danes boš še posebej občutljiva na energijo ljudi okoli sebe, zato se obdaj s tistimi, ob katerih se počutiš varno. Na čustvenem področju se lahko prebudi nežna nostalgija. Denarno bodi preudarna – impulzivni nakupi naj počakajo.

Preberi še Princesin mož umrl pri 85 letih

Dvojčka

Popolnoma se bo posvetila sama sebi in svojemu zdravju. To je nekaj, na kar si lahko ponosna, svoje nasvete in trike pa lahko deliš z drugimi. Zagotovo bodo hvaležni.

Preberi še Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen

Rak

Ponovno te bo presenetila slaba novica. Zdi se, da si jih zdaj že navajena, a kljub vsemu nikoli ne postane lažje. Opri se na bližnje in ne beži pred svetom. Vsaka težava je lažje rešljiva s pomočjo drugih. Že večkrat se je izkazalo, da ti družba lahko pomaga.

Preberi še Uganete, kdo je na fotografiji?

Lev

Danes boš sijala, tudi če se sploh ne boš trudila. Tvoja prisotnost bo opažena. Izkoristi dan za stvari, pri katerih lahko pokažeš svojo ustvarjalnost ali vodstvene sposobnosti. V ljubezni pazi, da ne prevzameš vsega nadzora – včasih je moč tudi v nežnosti.

Preberi še V bazenu se nista mogla upreti strastem

Devica

Petek ti prinaša potrebo po redu – tako zunaj kot znotraj. Odličen dan za organizacijo, pospravljanje ali zaključevanje odprtih zadev. V odnosih bodi manj kritična do sebe in drugih. Dovolj si – tudi brez popolnosti.

Preberi še Končno je priznala, da se je zaljubila

Tehtnica

Dan bo v znamenju ravnovesja in lepote. Privlačile te bodo estetske stvari, umetnost ali narava. V ljubezni se lahko pojavi priložnost za poglobitev odnosa, če boš pripravljena jasno izraziti svoje želje. Zaupaj svoji intuiciji.

Preberi še Plašč, ki izstopa letošnjo zimo

Škorpijon

Intenziven dan, poln notranjih uvidov. Lahko se razkrije resnica, ki te bo sprva pretresla, a dolgoročno osvobodila. Ne boj se sprememb – danes delujejo v tvojo korist. Strast v odnosih bo močna, a pazi na ljubosumje.

Preberi še 5 živil, ki jih morajo uživati ženske po 35. letu

Strelec

Petek te bo vabil k širini – v mislih, pogovorih in sanjah. Dober dan za učenje ali načrtovanje prihodnjih poti. Nekdo ti lahko ponudi drugačen pogled na situacijo, ki te je mučila. Sprejmi ga odprto.

Preberi še Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena in učinkovita. Čeprav si vajena odgovornosti, si dovoli tudi malo lahkotnosti. Nekdo v tvoji bližini potrebuje tvojo podporo – ne z nasveti, temveč s prisotnostjo. Zvečer si privošči mir.

Preberi še Po ženini smrti ostal s tremi sinovi

Vodnar

Nenavadne misli in nepričakovani preobrati bodo zaznamovali dan. Ne upiraj se spremembam – prinašajo svežo energijo. V ljubezni bodi zvesta sebi, tudi če to pomeni, da izstopaš. Tvoja drugačnost je tvoja moč.

Preberi še Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške

Ribi

Trudila se boš po svojih najboljših močeh. Tudi če pride do konflikta je pomembno, da ohraniš mirno kri in hitro zgladiš odnose. Dobro se z dobrim vrača, zato ostani potrpežljiva in optimistična, tudi če to ni vedno lahko.