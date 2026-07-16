Dnevni horoskop: Ribe bodo našle mir, vztranost kozorogov bo poplačana

Oven

Danes boš začutila, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Ne dvomi vase, tudi če bo pred tabo manjša ovira. Popoldne prinaša priložnost za prijetno srečanje ali zanimiv pogovor.

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Bik

Četrtek te bo nagradil za potrpežljivost. Nekaj, kar si dolgo gradila, bo začelo kazati prve rezultate. V ljubezni bodo največ pomenile drobne pozornosti in iskren nasmeh.

Dvojčka

Pred tabo je razgiban dan, poln novih informacij. Ostani odprta za drugačne poglede, saj ti lahko prinesejo navdih za pomembno odločitev. Večer bo namenjen sprostitvi in smehu.

Rak

Dan bo obarvan s toplino in prijetnimi občutki. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo podporo, ti pa boš znala najti prave besede. Poskrbi tudi za svoje dobro počutje.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes prišla še posebej do izraza. Če boš sledila svojim ciljem brez omahovanja, boš naredila velik korak naprej. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Danes boš uspešno uskladila obveznosti in prosti čas. Ne obremenjuj se z malenkostmi, ki ne bodo pomembne že jutri. Zvečer si privošči nekaj, kar te napolni z novo energijo.

Tehtnica

Četrtek bo prinesel občutek ravnovesja. Pogovor, ki si ga morda odlašala, bo potekal veliko bolj sproščeno, kot si pričakovala. Tvoja prijaznost bo nekomu polepšala dan.

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Škorpijon

Danes boš odlično presodila, komu lahko zaupaš. Na delovnem ali osebnem področju se odpira možnost, ki je ne spreglej. Večer bo miren in primeren za počitek.

Strelec

Tvoja želja po novih doživetjih bo danes močnejša kot običajno. Sprejmi spremembo načrtov, saj se lahko iz nje razvije nekaj zelo lepega. Dobra volja bo tvoj največji adut.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Tudi če napredek ne bo velik, bo vsak korak pomemben. Nekdo bo cenil tvojo odgovornost in ti izkazal spoštovanje.

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Vodnar

Dan bo poln ustvarjalne energije. Ideja, ki se ti bo porodila povsem spontano, bi lahko kmalu postala nekaj več. Ne boj se pokazati svoje drugačnosti.

Ribi

Danes boš našla mir tam, kjer ga najmanj pričakuješ. Dovoli si za trenutek odložiti skrbi in uživati v sedanjosti. Večer prinaša prijetno druženje ali lep trenutek, ki ti bo ostal v spominu.