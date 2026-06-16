Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo občutek varnosti

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekaj več potrpežljivosti, kot si je običajno pripravljena nameniti. V službi ali pri osebnem projektu se bo pokazala priložnost, ki je ne gre prehitro oceniti. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata boljšemu razumevanju.

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Bik

Danes boš iskala občutek varnosti in domačnosti. Nekdo v tvoji bližini bo cenil tvojo podporo bolj, kot si misliš. Finančno se obeta dobra novica ali zamisel, ki jo bo vredno razvijati v prihodnjih tednih.

Dvojčka

Tvoj um bo poln idej in navdiha. Dan je ugoden za sestanke, pogovore in nova poznanstva. Pazi le, da ne obljubiš preveč. Večer prinaša prijetno presenečenje v zasebnem življenju.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša. Namesto da jih skrivaš, jim prisluhni. Nekdo bo potreboval tvojo toplino in razumevanje. Na področju dela se lahko pojavi naloga, ki bo pokazala tvoje skrite sposobnosti.

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Lev

V ospredju bo tvoja samozavest. Ljudje bodo opazili tvojo energijo in odločnost. Če razmišljaš o pomembnem koraku, je danes primeren trenutek za načrtovanje. V ljubezni bo pomembno, da tudi poslušaš, ne le vodiš.

Devica

Podrobnosti bodo danes ključnega pomena. Nekaj, kar je drugim ušlo, boš opazila prav ti. To ti lahko prinese pohvalo ali korist. Poskrbi tudi za svoje telo – krajši sprehod ali gibanje ti bosta povrnila energijo.

Tehtnica

Dan bo poudarjal odnose. Nekdo bo želel tvoje mnenje ali nasvet. Ne podcenjuj svojega vpliva na ljudi okoli sebe. Na čustvenem področju se obeta več harmonije, če boš jasno izrazila svoje želje.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo izjemno močna. Zaupaj prvemu občutku, še posebej pri odločitvah, povezanih z ljudmi. Dan je ugoden za zaključevanje starih zadev in pripravo prostora za nekaj novega.

Strelec

V tebi se bo prebudila želja po spremembi ali pustolovščini. Čeprav morda ne boš mogla odpotovati daleč, bo že majhen odmik od rutine osvežil tvoj pogled. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar bo v tebi zanetilo nov navdih.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na svoje cilje. Vztrajnost se ti bo obrestovala. Nekaj, kar se je zdelo počasno ali zapleteno, bo začelo dobivati pravo smer. Večer je primeren za počitek in druženje z ljudmi, ki jim zaupaš.

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Vodnar

Prihajajo zanimive ideje in nepričakovani preobrati. Ne boj se stopiti iz ustaljenih okvirjev. Nekdo bo navdušen nad tvojim pogledom na svet. V ljubezni se obeta prijetna spontanost.

Ribi

Dan bo primeren za ustvarjalnost, sanjarjenje in notranji mir. Če te že nekaj časa spremlja določena želja, naredi prvi majhen korak proti njej. Srčne zadeve bodo danes nežne in iskrene.