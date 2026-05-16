Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha

Oven

Sobota bo aktivna in polna dogajanja. Težko boš pri miru, saj te bo vleklo med ljudi ali v nove načrte. Nekdo bo občudoval tvojo neposrednost in pogum.

Bik

Dan bo idealen za sprostitev, dobro družbo in uživanje v trenutku. Tvoje razpoloženje bo odvisno od okolja, zato izberi ljudi, ob katerih si lahko popolnoma svoja.

Dvojčka

Sobota prinaša veliko smeha, pogovorov in spontanih idej. Nekdo te lahko preseneti z nepričakovanim povabilom. Ljubezenska energija bo igriva in lahkotna.

Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno, vendar tudi bolj povezana sama s sabo. Družinski odnosi bodo v ospredju. Večer bo primeren za mir in toplino doma.

Lev

Tvoja energija bo privlačila pozornost, kamorkoli prideš. Dober dan za zabavo, druženje ali krajši pobeg od rutine. Nekdo bo želel biti bližje, kot pokaže navzven.

Devica

Sobota ti prinaša potrebo po redu in notranjem miru. Čeprav bodo drugi bolj sproščeni, boš ti zadovoljna, ko boš imela stvari pod nadzorom. Ne pozabi si vzeti časa tudi za zabavo.

Tehtnica

Dan bo poln prijetnih trenutkov in lepih pogovorov. Dober čas za romantiko ali obnovitev stika z nekom, ki ti veliko pomeni. Nekdo bo cenil tvojo nežnost.

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Hitro boš zaznala, kdo je iskren in kdo nekaj skriva. V ljubezni se obeta intenziven trenutek, ki ga ne boš hitro pozabila.

Strelec

Sobota bo ustvarjena za gibanje, raziskovanje in spontane odločitve. Težko boš dolgo na enem mestu. Nekdo ti lahko odpre zanimivo temo o prihodnosti ali potovanju.

Kozorog

Danes si boš želela več miru in manj drame. Dober trenutek za počitek, naravo ali pogovor z osebo, ki ji zaupaš. Nekdo bo cenil tvojo zrelost in stabilnost.

Vodnar

Tvoja domišljija bo danes brez meja. Lahko dobiš zanimivo idejo ali srečaš osebo, ki te bo navdihnila. Večer bo poln nepričakovanih trenutkov.

Ribi

Sobota bo nežna in nekoliko sanjava. Potrebovala boš več časa zase ali za ljudi, ob katerih se počutiš varno. Poslušaj svoje srce danes ti bo pokazalo pravo smer.